തൃശൂര്: കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയെ കാണാനില്ലെന്ന പരാതിയുമായി കെഎസ്യു നേതാവ് ഗോകുൽ. തൃശൂരിൽ നിന്നുള്ള എംപി കൂടിയായ സുരേഷ് ഗോപിയെ മണ്ഡലത്തിൽ കാണാനില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കെഎസ്യു തൃശൂര് ജില്ലാ അധ്യക്ഷനായ ഗോകുൽ ഗുരുവായൂര് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്.
ഗുരുവായൂര് ഈസ്റ്റ് പൊലീസിലാണ് കെഎസ് യു നേതാവ് പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഛത്തീസ്ഗഡിലെ കന്യാസ്ത്രീകളുടെ അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെയാണ് സുരേഷ് ഗോപിയെ കാണാതായിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. സുരേഷ് ഗോപിയുടെ തിരോധാനത്തിന് പിന്നിൽ ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്തണമെന്നും ഗോകുൽ പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
Also Read: Onam Special Drive: ഓണം സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവ്; കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് വാളയാർ ചെക്പോസ്റ്റിൽ പിടിയിൽ
സുരേഷ് ഗോപിയെ കാണാനില്ലെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. കന്യാസ്ത്രീകളുടെ വിഷയമടക്കം ഉണ്ടായപ്പോഴൊന്നും സുരേഷ് ഗോപിയെ കാണാനില്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒളിവുജീവിതത്തിലാണോയെന്നും ശിവൻകുട്ടി പരിഹസിച്ചിരുന്നു. ഓർത്തഡോക്സ് സഭ തൃശ്ശൂർ ഭദ്രാസന അധിപൻ മാർ യൂഹാനോൻ മിലിത്തിയോസും സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരെ പരോക്ഷ പരിഹാസവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഡൽഹിയിലേക്ക് അയച്ച നടനെ കാണാനില്ലെന്നും പൊലീസിൽ അറിയിക്കണോയെന്നാണ് ആശങ്കയെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് വിമർശനം.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.