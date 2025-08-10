English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Suresh Gopi Missing: 'കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയെ കാണാനില്ല'; പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി കെഎസ്‍യു നേതാവ്

ഗുരുവായൂര്‍ ഈസ്റ്റ് പൊലീസിലാണ് സുരേഷ് ​ഗോപിയെ കാണാനില്ലെന്ന് കാണിച്ച് കെഎസ് യു നേതാവ് പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 10, 2025, 01:37 PM IST
  • തൃശൂരിൽ നിന്നുള്ള എംപി കൂടിയായ സുരേഷ് ​ഗോപിയെ മണ്ഡലത്തിൽ കാണാനില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കെഎസ്‍യു തൃശൂര്‍ ജില്ലാ അധ്യക്ഷനായ ഗോകുൽ ഗുരുവായൂര്‍ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്.

Suresh Gopi Missing: 'കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയെ കാണാനില്ല'; പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി കെഎസ്‍യു നേതാവ്

തൃശൂര്‍: കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ​ഗോപിയെ കാണാനില്ലെന്ന പരാതിയുമായി കെഎസ്‍യു നേതാവ് ഗോകുൽ. തൃശൂരിൽ നിന്നുള്ള എംപി കൂടിയായ സുരേഷ് ​ഗോപിയെ മണ്ഡലത്തിൽ കാണാനില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കെഎസ്‍യു തൃശൂര്‍ ജില്ലാ അധ്യക്ഷനായ ഗോകുൽ ഗുരുവായൂര്‍ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. 

ഗുരുവായൂര്‍ ഈസ്റ്റ് പൊലീസിലാണ് കെഎസ് യു നേതാവ് പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഛത്തീസ്ഗഡിലെ കന്യാസ്ത്രീകളുടെ അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെയാണ് സുരേഷ് ഗോപിയെ കാണാതായിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. സുരേഷ് ഗോപിയുടെ തിരോധാനത്തിന് പിന്നിൽ ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്തണമെന്നും ​ഗോകുൽ പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

Also Read: Onam Special Drive: ഓണം സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവ്; കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് വാളയാർ ചെക്‌പോസ്റ്റിൽ പിടിയിൽ

സുരേഷ് ഗോപിയെ കാണാനില്ലെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. കന്യാസ്ത്രീകളുടെ വിഷയമടക്കം ഉണ്ടായപ്പോഴൊന്നും സുരേഷ് ഗോപിയെ കാണാനില്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒളിവുജീവിതത്തിലാണോയെന്നും ശിവൻകുട്ടി പരിഹസിച്ചിരുന്നു. ഓർത്തഡോക്സ് സഭ തൃശ്ശൂർ ഭദ്രാസന അധിപൻ മാർ യൂഹാനോൻ മിലിത്തിയോസും സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരെ പരോക്ഷ പരിഹാസവുമായി രം​ഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഡൽഹിയിലേക്ക് അയച്ച നടനെ കാണാനില്ലെന്നും പൊലീസിൽ അറിയിക്കണോയെന്നാണ് ആശങ്കയെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് വിമർശനം.

