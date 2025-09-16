English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

KSU Leader Against Police: സമരങ്ങളെ തടയാൻ വന്നാൽ തലയടിച്ച് പൊട്ടിക്കും; പൊലീസിനെതിരെ കെഎസ്‌യു നേതാവ്

 കെഎസ്‌യു സമരങ്ങളെ തടയാൻ വന്നാൽ പൊലീസുകാരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യുമെന്ന് സൂരജ് പ്രസം​ഗത്തിനിടെ പറഞ്ഞു.  

Sep 16, 2025, 11:16 PM IST
  • സംസ്ഥാനത്തെ പൊലീസ് അക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ കോഴിക്കോട് ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് നടത്തിയ ഉപവാസ സമരത്തിൽ പ്രസം​ഗിക്കവെയാണ് വി ടി സൂരജ് പൊലീസുകാർക്കെതിരെ ഭീഷണിയുമായെത്തിയത്.
  • കോഴിക്കോട് ടൗൺ മുൻ എസിപി ബിജു രാജിനും കസബ മുൻ സിഐ കൈലാസ് നാഥിനും നേരെയാണ് ഭീഷണിയുയർത്തിയത്.

കോഴിക്കോട്: പൊലീസ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർക്ക് നേരെ ഭീഷണിയുയർത്തി കെഎസ്‌യു കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി ടി സൂരജ്. സംസ്ഥാനത്തെ പൊലീസ് അക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ കോഴിക്കോട് ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് നടത്തിയ ഉപവാസ സമരത്തിൽ പ്രസം​ഗിക്കവെയാണ് വി ടി സൂരജ് പൊലീസുകാർക്കെതിരെ ഭീഷണിയുമായെത്തിയത്. കോഴിക്കോട് ടൗൺ മുൻ എസിപി ബിജു രാജിനും കസബ മുൻ സിഐ കൈലാസ് നാഥിനും നേരെയാണ് ഭീഷണിയുയർത്തിയത്. കെഎസ്‌യു നടത്തുന്ന സമരങ്ങളെ തടയാൻ വന്നാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്നും സൂരജ് പ്രസം​ഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. 

അതേസമയം കുന്നംകുളം കസ്റ്റഡി മർദ്ദനത്തിൽ പോലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ നിയമസഭയിൽ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. സഭാ കവാടത്തിലായിരുന്നു സമരം. സഭാ കവാടത്തിൽ എംഎൽഎ സനീഷ് കുമാറും എംഎൽഎ എകെഎം അഷ്റഫുമാണ് സത്യ​ഗ്രഹം ഇരുന്നത്.

Also Read: Peechi Police Station Assault: പീച്ചി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ മർദ്ദനം; എസ് എച്ച് ഒ പിഎം രതീഷിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു

കസ്റ്റഡി മർദ്ദനത്തിലെ പ്രതികളായ പോലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കും വരെ സമരമിരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാട്. തൃശൂർ കുന്നംകുളത്തെയും പീച്ചിയിലെയും കസ്റ്റഡി മർദ്ദനങ്ങൾ വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ചയായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ സമാനമായ നിരവധി സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു.

