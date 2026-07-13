/Child Rights Commission: ചെവിയിൽ നുള്ളി, അക്ഷരം അറിയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു; കെ.ടി ജലീൽ കുട്ടികളോട് മോശമായി പെരുമാറിയ സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ

പാലക്കാട്: മണ്ണാർക്കാട് നഗരസഭയിൽ വിവിധ വാർഡുകളിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിക്കുന്ന ചടങ്ങിലെ മുൻ മന്ത്രി കെടി ജലീലിന്റെ പ്രവർത്തിയിൽ സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ. കുട്ടികൾക്ക് മാനസിക പ്രയാസം ഉണ്ടാവുന്ന തരത്തിൽ പെരുമാറിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ജലീലിനെതിരെ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തത്.
ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത കുട്ടികളോട് അക്ഷരം അറിയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതും മേൽവിലാസം തെറ്റിച്ച് എഴുതി എന്നപേരിൽ കുട്ടിയെ സ്റ്റേജിൽ വിളിച്ച് വരുത്തി ചെവിയിൽ നുള്ളുന്നതുമായ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി. ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി മനോജ് കുമാർ കേസെടുത്തത്.
മണ്ണാർക്കാട് നഗരസഭയുടെ 19, 20, 22 വാർഡുകളിലെ എസ് എസ് എൽസി, പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിലെ വിജയികൾക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിലാണ് സംഭവം. ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടകനായിരുന്നു കെ.ടി ജലീൽ. ചടങ്ങിനിടെ ഹിന്ദിയിൽ എ പ്ലസ് നേടിയ കുട്ടികളെ വേദിയിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി അവരോട് മാതാപിതാക്കളുടെ പേരും വിലാസവും ഹിന്ദിയിൽ എഴുതാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അങ്ങനെ എഴുതിച്ചപ്പോൾ ചെറിയ പിഴവുകൾ വന്നതിനെ തുടർന്ന്, "എടോ, തനിക്ക് അഡ്രസ് എഴുതാൻ അറിയില്ലേ? അക്ഷരമറിയില്ലേ?" എന്ന് ചോദിച്ച് സദസ്സിന് മുന്നിൽ വെച്ച് കുട്ടികളെ ശാസിക്കുകയും പരസ്യമായി അപമാനിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നായിരുന്നു ആരോപണം.
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