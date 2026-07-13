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Child Rights Commission: ചെവിയിൽ നുള്ളി, അക്ഷരം അറിയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു; കെ.ടി ജലീൽ കുട്ടികളോട് മോശമായി പെരുമാറിയ സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ

മണ്ണാർക്കാട്ടെ അനുമോദന ചടങ്ങിലെ കുട്ടികളോടുള്ള കെടി ജലീലിന്റെ പെരുമാറ്റം ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ നടപടി.

Written ByKarthika V
Published: Jul 13, 2026, 07:57 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 08:38 PM IST
Child Rights Commission: ചെവിയിൽ നുള്ളി, അക്ഷരം അറിയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു; കെ.ടി ജലീൽ കുട്ടികളോട് മോശമായി പെരുമാറിയ സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ
Image Credit: KT Jaleel | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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Child Rights Commission: ചെവിയിൽ നുള്ളി, അക്ഷരം അറിയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു; കെ.ടി ജലീൽ കുട്ടികളോട് മോശമായി പെരുമാറിയ സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ
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