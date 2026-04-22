  Kumbh Mela Viral Girl Marriage: കുംഭമേള വൈറൽ താരത്തിന്റെ വിവാഹം; ശരിയായ രേഖകൾ ലഭിച്ചാൽ കേസെടുക്കുമെന്ന് കേരളാ പോലീസ്

Kumbh Mela Viral Girl Marriage: കുംഭമേള വൈറൽ താരത്തിന്റെ വിവാഹം; ശരിയായ രേഖകൾ ലഭിച്ചാൽ കേസെടുക്കുമെന്ന് കേരളാ പോലീസ്

Kumbh Mela Viral Girl Marriage: പട്ടികവർഗ കമ്മിഷന്റെ സിറ്റിങ്ങിലാണ് പോലീസ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Apr 22, 2026, 08:23 PM IST
  • തങ്ങൾക്ക് പിഴവ് പറ്റിയിട്ടില്ലെന്നും പെൺകുട്ടി സമർപ്പിച്ച രേഖകൾ പരിശോധിച്ച് ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷമാണ് വിവാഹത്തിന് ആവശ്യമായ സഹായം നൽകിയതെന്നാണ് നേരത്തേ കേരളാ പോലീസ് പറഞ്ഞിരുന്നത്.
  • ഇപ്പോൾ കമ്മീഷൻ തങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ കേരളാ, മധ്യപ്രദേശ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുമ്പാകെ വിശദീകരിച്ചു

കുംഭമേള വൈറല്‍ താരത്തിന്റെ വിവാഹത്തിൽ ശരിയായ രേഖകൾ ലഭിച്ചാൽ കേസെടുക്കാമെന്ന് കേരളാ പോലീസ്. പട്ടികവർഗ കമ്മിഷന്റെ സിറ്റിങ്ങിലാണ് പോലീസ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. വിവാഹത്തിൽ പോക്‌സോ, പട്ടികവർഗ അതിക്രമ നിരോധന നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം കേസെടുക്കാൻ കമ്മീഷൻ നിർദേശം നൽകിയെന്നും പരാതിക്കാരനായ പ്രഥം ദുബെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

തങ്ങൾക്ക് പിഴവ് പറ്റിയിട്ടില്ലെന്നും പെൺകുട്ടി സമർപ്പിച്ച രേഖകൾ പരിശോധിച്ച് ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷമാണ് വിവാഹത്തിന് ആവശ്യമായ സഹായം നൽകിയതെന്നാണ് നേരത്തേ കേരളാ പോലീസ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ കമ്മീഷൻ തങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ കേരളാ, മധ്യപ്രദേശ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുമ്പാകെ വിശദീകരിച്ചു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ശരിയായ രേഖകൾ ലഭിച്ചാൽ ഫർമാൻ ഖാനെതിരെ കേസെടുക്കാമെന്ന് കേരളാ പോലീസ് നിലപാട് അറിയിച്ചത്.

തൃശൂർ അപകടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഡിജിപി റവാഡാ ചന്ദ്രശേഖരന് പകരം തിരുവനന്തപുരം റെയ്ഞ്ച് ഡിഐജി ജെ ഹിമേന്ദ്രനാഥാണ് കേരളാ പോലീസിനുവേണ്ടി കമ്മീഷന് മുമ്പാകെ ഹാജരായത്. മാർച്ച് 11-ന് പൂവാറിനടത്ത് അരുമാനൂർ ക്ഷേത്രത്തിലായിരുന്നു പെൺകുട്ടിയുടേയും ഫർമാൻ ഖാന്റേയും വിവാഹം നടന്നത്. ആ സമയത്ത് പെൺകുട്ടിക്ക് 16 വയസ്സും രണ്ടുമാസവും മാത്രമാണ് പ്രായമെന്നാണ് ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷന്റെ കണ്ടെത്തൽ. വിവാഹത്തിനായി വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർമിച്ചെന്നാണ് ആശുപത്രി രേഖകൾ ഉദ്ധരിച്ച് കമ്മീഷന്റെ വാദം.

