Monalisa Marriage: അഭയം തേടി രാവിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ, ഒടുവിൽ സിനിമയെ വെല്ലും ക്ലൈമാക്സും; വൈറൽ സുന്ദരി മൊണാലിസയ്ക്ക് മാം​ഗല്യം

കുംഭമേളയിലെ വൈറൽ സുന്ദരി മൊണാലിസ സുമംഗലിയായി. സിനിമയെ വെല്ലുന്ന ട്വിസ്റ്റുകൾക്കൊടുവിലാണ് മൊണാലിസയും ആൺസുഹൃത്ത് ഫർമാനും വിവാഹിതരായത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 11, 2026, 07:02 PM IST
  • മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഫര്‍മാന്‍ ആണ് വരൻ.
  • പൂവാർ നൈനാർ അരുമാനൂർ നൈനാർ ക്ഷേത്രത്തൽ വെച്ചായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വിവാഹം.

Monalisa Marriage: അഭയം തേടി രാവിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ, ഒടുവിൽ സിനിമയെ വെല്ലും ക്ലൈമാക്സും; വൈറൽ സുന്ദരി മൊണാലിസയ്ക്ക് മാം​ഗല്യം

തിരുവനന്തപുരം: പ്രയാ​ഗ്രാജ് കുംഭമേളയ്ക്കിടെ വൈറലായ പെൺകുട്ടി മൊണാലിസ ഭോസ്ലേയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ പ്രണയസാഫല്യം. മൊണാലിസയുടെ വിവാഹം നടന്നു. മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഫര്‍മാന്‍ ആണ് വരൻ. പൂവാർ നൈനാർ അരുമാനൂർ നൈനാർ ക്ഷേത്രത്തൽ വെച്ചായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വിവാഹം.

തന്നെ നിർബന്ധിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അച്ഛൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന പരാതിയുമായി മൊണാലിസ ഇന്ന് രാവിലെ തമ്പാനൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അഭയം തേടിയിരുന്നു. പൂവാറിലെ ഷൂട്ടിം​ഗ് സ്ഥലത്ത് നിന്നായിരുന്നു മൊണാലിസയും ഫർമാനും സ്റ്റേഷനിലെത്തിയത്. തുടർന്ന് പോലീസ് ഇടപെട്ട് മൊണാലിസയെ ഫർമാനൊപ്പം അയയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

Also Read: CM Pinarayi Vijayan: 'ഗാർഹിക-ഹോട്ടൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള എൽപിജി ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കണം'; പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഇടപെടൽ തേടി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

ഇരുവരുടെയും വിവാഹത്തെ വീട്ടുകാർ എതിർത്തതോടെയാണ് ഇവർ കേരളത്തിൽ അഭയം തേടിയത്. കേരളത്തിൽ വിവാഹം നടത്താൻ താത്പര്യപ്പെടുന്നതായി മൊണാലിസയും ഫർമാനും അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ​ഗോവിന്ദനും വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയിരുന്നു. 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Monalisa BhosleMonalisa WeddingKumbh Mela Viral Girlമൊണാലിസ ഭോസ്ലെമൊണാലിസ വിവാഹം

