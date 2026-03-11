തിരുവനന്തപുരം: പ്രയാഗ്രാജ് കുംഭമേളയ്ക്കിടെ വൈറലായ പെൺകുട്ടി മൊണാലിസ ഭോസ്ലേയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ പ്രണയസാഫല്യം. മൊണാലിസയുടെ വിവാഹം നടന്നു. മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഫര്മാന് ആണ് വരൻ. പൂവാർ നൈനാർ അരുമാനൂർ നൈനാർ ക്ഷേത്രത്തൽ വെച്ചായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വിവാഹം.
തന്നെ നിർബന്ധിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അച്ഛൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന പരാതിയുമായി മൊണാലിസ ഇന്ന് രാവിലെ തമ്പാനൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അഭയം തേടിയിരുന്നു. പൂവാറിലെ ഷൂട്ടിംഗ് സ്ഥലത്ത് നിന്നായിരുന്നു മൊണാലിസയും ഫർമാനും സ്റ്റേഷനിലെത്തിയത്. തുടർന്ന് പോലീസ് ഇടപെട്ട് മൊണാലിസയെ ഫർമാനൊപ്പം അയയ്ക്കുകയായിരുന്നു.
Also Read: CM Pinarayi Vijayan: 'ഗാർഹിക-ഹോട്ടൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള എൽപിജി ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കണം'; പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഇടപെടൽ തേടി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ
ഇരുവരുടെയും വിവാഹത്തെ വീട്ടുകാർ എതിർത്തതോടെയാണ് ഇവർ കേരളത്തിൽ അഭയം തേടിയത്. കേരളത്തിൽ വിവാഹം നടത്താൻ താത്പര്യപ്പെടുന്നതായി മൊണാലിസയും ഫർമാനും അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദനും വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.