English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
Kumbh Mela Viral Girl Wedding: കുംഭമേള വൈറൽ താരത്തിൻ്റെ വിവാഹം; പെൺകുട്ടിയുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും മൊഴിയെടുക്കാൻ മധ്യപ്രദേശ് പൊലീസ് കൊച്ചിയിൽ

Kumbh Mela Viral Girl Wedding: കൊച്ചിയിലെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരിക്കും ഇരുവരുടെയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുക

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Apr 16, 2026, 04:16 PM IST
Today&#039;s Horoscope: മേടം രാശിക്ക് പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാം, മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽ പുരോ​ഗതിയും; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
Horoscope
Today's Horoscope: മേടം രാശിക്ക് പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാം, മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽ പുരോ​ഗതിയും; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Chaturgrahi Yog: 48 മണിക്കൂർ ചതുർഗ്രഹി രാജയോഗം; ലക്ഷ്മി - കുബേര അനു​ഗ്രഹം ഈ രാശികൾക്ക്
6
Chaturgrahi Yog 2026
Chaturgrahi Yog: 48 മണിക്കൂർ ചതുർഗ്രഹി രാജയോഗം; ലക്ഷ്മി - കുബേര അനു​ഗ്രഹം ഈ രാശികൾക്ക്
Gold Rate Today: സ്വർണവില ഉയർന്നുതന്നെ; ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,14,000 കടന്നു
7
Gold rate today
Gold Rate Today: സ്വർണവില ഉയർന്നുതന്നെ; ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,14,000 കടന്നു
Horoscope Today: 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം
12
Horoscope Today
Horoscope Today: 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം
എറണാകുളം: കുംഭമേള വൈറൽ താരത്തിൻ്റെ വിവാദ വിവാഹത്തിൽ പെൺകുട്ടിയുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും മൊഴിയെടുക്കാൻ മധ്യപ്രദേശ് പൊലീസ് കൊച്ചിയിലെത്തി. കൊച്ചിയിലെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരിക്കും ഇരുവരുടെയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുക. വിവാഹസമയത്ത് പെൺകുട്ടിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായിരുന്നില്ല എന്ന ദേശീയ പട്ടികവർഗ്ഗ കമ്മീഷൻ്റെ കണ്ടെത്തലിനെത്തുടർന്നാണ് മധ്യപ്രദേശ് പൊലീസ് ഫർമാൻ ഖാനെതിരെ പോക്സോ കേസെടുത്തത്. കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 11-ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ അരുമാനൂർ ശ്രീ നൈനാർ ദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു കുംഭമേള വൈറൽ താരത്തിന്റെ വിവാഹം നടന്നത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

വിവാഹസമയത്ത് പെൺകുട്ടിക്ക് 16 വയസ്സും രണ്ട് മാസവും മാത്രമായിരുന്നു പ്രായമെന്നാണ് ദേശീയ പട്ടികവർഗ്ഗ കമ്മീഷന്റെ കണ്ടെത്തൽ.​ വിവാഹത്തിനായി വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർമിച്ചെന്നും ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ കമ്ടെത്തി. 2009 ഡിസംബർ 30-നാണ് പെൺകുട്ടി ജനിച്ചതെന്ന് മധ്യപ്രദേശിലെ ആശുപത്രി രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. വിവാഹത്തിനായി വ്യാജ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർമ്മിച്ചതായും കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടില്‍ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതോടെയാണ് ഫർമാൻ ഖാനെതിരെ പോക്സോ നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്തത്. വിഷയത്തിൽ കേരള, മധ്യപ്രദേശ് ഡിജിപിമാരോട് ഡൽഹിയിൽ ഹാജരാകാൻ കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Kumbh Mela Viral Girl WeddingMadhya pradeshKerala PoliceMonalisa

Trending News