കുംഭമേള താരത്തിന്റെ വിവാഹം; കൂട്ടൂനിന്ന എല്ലാവർക്കുമെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ നിയമോപദേശകൻ

 പോക്സോ കേസ് കൂടാതെ പട്ടിക വർഗപീഡന കുറ്റവും വ്യാജരേഖ ചമച്ചതും ചുമത്തണമെന്നുമാണ് ആവശ്യം

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Apr 11, 2026, 03:10 PM IST
Kerala SK-48 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം
5
Suvarna Keralam Lottery
Kerala SK-48 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ചിലവേറും; മകര രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ചിലവേറും; മകര രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Tri Ekadash Yoga: ശുക്ര-വ്യാഴ ത്രി ഏകാദശ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ബമ്പർ നേട്ടങ്ങൾ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
8
Tri Ekadasha Yoga
Tri Ekadash Yoga: ശുക്ര-വ്യാഴ ത്രി ഏകാദശ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ബമ്പർ നേട്ടങ്ങൾ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Chaturgrahi Yog 2026: രണ്ട് ദിവസത്തിൽ ചതുർഗ്രഹി രാജയോഗം; പണവും പ്രമോഷനും നിങ്ങളിലേക്കെത്തും, നാല് രാശികൾക്ക് ഭാഗ്യം
6
Astrology
Chaturgrahi Yog 2026: രണ്ട് ദിവസത്തിൽ ചതുർഗ്രഹി രാജയോഗം; പണവും പ്രമോഷനും നിങ്ങളിലേക്കെത്തും, നാല് രാശികൾക്ക് ഭാഗ്യം
കുംഭമേള വൈറൽ താരത്തിന്റെ വിവാഹത്തിൽ കൂട്ടൂനിന്ന എല്ലാവർക്കുമെതിരെ കേസ് എടുക്കണമെന്ന് പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ നിയമോപദേശകൻ. പോക്സോ കേസ് കൂടാതെ പട്ടിക വർഗപീഡന കുറ്റവും വ്യാജരേഖ ചമച്ചതും ചുമത്തണമെന്നുമാണ് ആവശ്യം. ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കി പൊലീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകുമെന്ന പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ നിയമോപദേശകൻ പ്രകാശ് ഉയ്ക്കെ വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിൽ പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നും വിവാഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയവരെ എല്ലാം പ്രതികളാക്കണമെന്നും പരാതിക്കാരൻ പ്രഥം ദുബൈ പറഞ്ഞു. 

നിലവിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബം നൽകിയ പരാതിയിലാണ് ഭർത്താവിനെതിരെ പോക്സോ കുറ്റം ചുമത്തിയത്. ഇതോടൊപ്പം മറ്റു വകുപ്പുകൾ ചുമത്തണമെന്നാണ് പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ നിയമോപദേശകൻ പ്രകാശ് ഉയ്ക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. മറ്റ് അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്താതെ കേവലം ആധാർ കാർഡ് മാത്രം പരിശോധിച്ചാണ് വിവാഹം നടത്തിയതെന്നും പെൺകുട്ടിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് വിവാഹത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചുവെന്നും കേരളത്തിൽ എത്തി താൻ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ സംഭവത്തിൽ വലിയ ഗൂഢാലോചന നടന്നുവെന്ന് വ്യക്തമായെന്നും ഈ വിവാഹത്തിന് സഹായം നൽകിയ എല്ലാവരെയും പ്രതിയാക്കണമെന്നും പ്രകാശ് ഉയ്കൈ പറഞ്ഞു.

Kumbh Mela Viral GirlPOCSO caseScheduled Caste Commission

