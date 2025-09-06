Kunnamkulam Custodial Torture: കുന്നംകുളം കസ്റ്റഡി മർദ്ദനം; പോലീസുകാരെ പിരിച്ചുവിടാമെന്ന് നിയമോപദേശം

തൃശൂർ: കുന്നംകുളത്ത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട നാല് പോലീസുകാരെയും സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടാൻ ഡിജിപിക്ക് നിയമോപദേശം ലഭിച്ചു. നിയമോപദേശം ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ ഉത്തരമേഖലാ ഐജിക്ക് ചുമതല നൽകി.
പോലീസുകാർക്ക് പിരിച്ചുവിടലിന്റെ ഭാഗമായി ഉടൻ തന്നെ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകും. കേസിലുൾപ്പെട്ട നാല് പോലീസുകാരെയും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ തൃശൂർ റേഞ്ച് ഡിഐജി ഹരിശങ്കർ ശുപാർശ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്കെതിരെ എടുത്ത നടപടി പുനപരിശോധിക്കണമെന്നും അത് പിരിച്ചുവിടൽ പോലുള്ള കടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കുമെന്നും ശുപാർശയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു.
ഒരു കുറ്റത്തിന് രണ്ട് ശിക്ഷ നൽകാൻ സാധിക്കുമോയെന്നത് സംബന്ധിച്ച് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ ഉള്ള വിഷയത്തിൽ പോലും നടപടി എടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നിയമോപദേശത്തിൽ പറയുന്നു.
നേരത്തെ എടുത്ത നടപടി ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പുനപരിശോധിക്കാനും പിരിച്ചുവിടൽ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനും സാധിക്കും. പോലീസുകാരുടെ സസ്പെൻഷൻ മാത്രം നടപടി പോരെന്നും പിരിച്ചുവിടണമെന്നും മർദ്ദനത്തിന് ഇരയായ സുജിത്ത് വിഎസ് വ്യക്തമാക്കി.
