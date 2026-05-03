Kurinji Church Clash: കുറിഞ്ഞി പള്ളിയിൽ സംഘർഷം: മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്ക്; പ്രദേശത്ത് കൂടുതൽ പോലീസ്

എറണാകുളം: കോലഞ്ചേരി കുറിഞ്ഞി സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സെന്റ് പോൾസ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്ക്. യാക്കോബായ, ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ് മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റത്. ഇരുവിഭാഗത്തിനും 15 ദിവസം വീതം നിർണയിച്ച് നൽകിയ സ്ഥലമാണിത്. ഇപ്പോൾ ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗത്തിന് ആണ് ഇവിടെ ആരാധനയ്ക്ക് അനുവാദമുള്ളത്. ഇന്നലെയാണ് പള്ളിയിൽ സംഘർഷമുണ്ടായത്.
നിലവിൽ ഇവിടെ പള്ളിപ്പെരുന്നാൾ നടക്കുകയാണ്. അതിനിടെ യാക്കോബായക്കാർ ആരാധനക്ക് അനുവദിക്കണം എന്നാവശ്യവുമായി എത്തിയതോടെയാണ് സംഭവങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായത്. സംസാരം സംഘര്ഷത്തിൽ കലാശിക്കുകയായിരുന്നു. സംഘർഷത്തിനിടെ കുരുമുളക് സ്പ്രേ പ്രയോഗം നടന്നതായും ആരോപണമുണ്ട്. കൂടുതൽ പോലീസിനെ സ്ഥലത്ത് വിന്യസിക്കുകയും ചെയ്തു.
