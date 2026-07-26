/Kuttippuram Bus Accident: കുറ്റിപ്പുറത്ത് മരിച്ചത് പെരുവയൽ സ്വദേശി; ബസ് അപകടത്തിന് കാരണം അമിതവേഗമോ സാങ്കേതികതകരാറോ? അന്വേഷണം തുടങ്ങി

കോഴിക്കോട്: കുറ്റിപ്പുറം ബസ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത് കോഴിക്കോട് പെരുവയൽ സ്വദേശി വിഷ്ണു. അപകടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പോലീസ്. കുറ്റിപ്പുറത്ത് റെയിൽവേ മേൽപാലത്തിന് സമീപമുള്ള ദേശീയപാതയിൽ വച്ചാണ് സ്വകാര്യ ബസ് ഡിവൈഡറിൽ ഇടിച്ച് തലകീഴായി മറിഞ്ഞത്. അപകടത്തിൽ 20ൽ അധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് വിവരം.
അപകടത്തിനുള്ള കാരണം അമിത വേഗതയാകാമെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ഇറക്കമുള്ള പ്രദേശമാണിതെന്നും എതോ വണ്ടിയെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് വന്ന ബസ് ഡിവൈഡറിലിടിച്ചതാകാമെന്നുമാണ് പോലീസ് നിഗമനം. അപകടത്തെ തുടർന്ന് ബസിൻ്റെ ടയർ ഊരിത്തെറിച്ച് പോയിരുന്നു. ഒരു ഡിവൈഡറിലിടിച്ച ബസ് കരണം മറിഞ്ഞ് വലതുവശത്തെ ഡിവൈഡറിന് മുകളിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. ഡിവൈഡറിനടുത്തായി നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ബസിന് മുകളിലേക്ക് ബസ് കരണം മറിഞ്ഞ് വീഴുകയായിരുന്നു.
അതേസമയം ബസ് അമിത വേഗതയിലായിരുന്നുവെന്ന് അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട യാത്രക്കാർ പറഞ്ഞു. അപകടം നടന്നയുടൻ ഡീസൽ ടാങ്ക് പൊട്ടി ഇന്ധനം പുറത്തേക്കൊഴുകി. ടയറിന് തകരാറ് സംഭവിച്ച് നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടതാണോ അമിത വേഗമാണോ അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് മോട്ടോർ വാഹനവകുപ്പും പോലീസും പരിശോധിക്കുകയാണ്. വളരെ പണിപ്പെട്ടാണ് ബസിനുള്ളിൽ നിന്നും യാത്രക്കാരെ നാട്ടുകാര്ഡ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്.
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