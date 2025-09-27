Loan Default Case: കുവൈത്ത് ബാങ്കിൽ നിന്നും കോടികൾ തട്ടിയ മലയാളികളെ തേടി ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കോട്ടയത്ത്

കോട്ടയം: കുവൈത്തിലെ ബാങ്കിൽ നിന്നും കോടികൾ തട്ടിയ മലയാളികളെ തേടി ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കോട്ടയത്തെത്തി. പത്ത് കോടിയോളം രൂപ വായ്പയെടുത്ത ശേഷം തിരിച്ചടയ്ക്കാതെ നാട്ടിലേക്ക് മുങ്ങിയ 8 പേർക്കെതിരെയാണ് ആരോപണം.
വൈക്കം, തലയോലപ്പറമ്പ്, വെള്ളൂർ, കടുത്തുരുത്തി, കുറവിലങ്ങാട് സ്റ്റേഷനുകളിലായി 8 കേസുകളാണ് പോലീസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ 60 ലക്ഷം മുതൽ 1.20 കോടി രൂപ ബാങ്കിന് കുടിശികയായവരുമുണ്ട്. എറണാകുളം ജില്ലയിലും സമാന തട്ടത്തിലുള്ള കേസുകളുണ്ട്. കേസിൽ ബാങ്ക് തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കുന്നതോടെ പ്രതികളുടെ എണ്ണം കൂടിയേക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
അൽ അലി ബാങ്ക് ഓഫ് കുവൈത്തിലെ ചീഫ് കൺസ്യൂമർ ഓഫീസർ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് നേരിട്ട് ആണ് പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഉദ്യഗസ്ഥരെത്തിയത് കോവിഡ് സമയത്ത് ബാങ്ക് അനുവദിച്ച വായ്പകളുടെ തിരിച്ചടവു മുടക്കുകയും പിന്നീട് നാട്ടിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്തവരെ അന്വേഷിച്ചാണ്. 2020 ൽ എടുത്ത വായ്പകളുടെ മേൽ 2022 ൽ നടപടി ആരംഭിച്ചപ്പോഴാണ് ബാങ്ക് തിരിച്ചറിയുനന്ത ഇവരിൽ പലരും നിലവിൽ കുവൈത്തിലില്ലെന്ന്.
പ്രതികളിലേറെയും നഴ്സ്, ഡ്രൈവർ, മാനേജർ ജോലികൾ ചെയ്തിരുന്നവരാണ്. ബാങ്കിന്റെ പരാതിയിൽ പറയുന്ന മേൽവിലാസം ഉപയോഗിച്ച് ആളുകളെ കണ്ടെത്തി അതതു സ്റ്റേഷനുകളിൽ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കോടിയിൽ അധികം രൂപ തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള ചിലർ ഇപ്പോഴും വിദേശത്താണെന്നതിനാൽ ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടിസ് നൽകുന്നതിൽ വിദഗ്ധ ഉപദേശം പോലീസ് തേടിയേക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് അടക്കമുള്ള ആരോപണങ്ങൾ സാധൂകരിക്കാനുള്ള തെളിവുകൾ നൽകാൻ ബാങ്കുകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി എ.ഷാഹുൽ ഹമീദ് വ്യക്തമാക്കി.
ബാങ്ക് അധികൃതർ നൽകിയ തെളിവുകളിൽ പ്രാഥമിക പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതിയായതിനാൽ സംസ്ഥാന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസ് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
