Student Found Dead: കോഴിക്കോട് നിയമ വിദ്യാർത്ഥി താമസ സ്ഥലത്ത് മരിച്ച നിലയിൽ

കോഴിക്കോട്: താമരശേരിയിൽ നിയമ വിദ്യാർത്ഥിയെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി. താമരശ്ശേരി മര്കസ് ലോ കോളേജ് വിദ്യാര്ത്ഥി അബു അരീക്കോടിനെയാണ് താമസ സ്ഥലത്ത് മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്. സിപിഐഎം സൈബര് ഇടങ്ങളില് സജീവമായിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു അബു. അബുവിന്റെ മരണത്തിൽ മുന് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണന് അടക്കം നിരവധി പേര് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.
അതേസമയം കൊച്ചി ഇടപ്പള്ളിയിൽ കാർ മെട്രോ പില്ലറിലിടിച്ച് രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മരിച്ചു. ആലപ്പുഴ സ്വദേശികളായ ഹറൂൺ ഷാജി, മുനീർ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ രണ്ട് പേർ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
അപകടത്തിൽ കാറിന്റെ മുൻവശവും സൈഡ് ഭാഗവും പൂർണമായി തകർന്നിരുന്നു. പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. കാർ അമിതവേഗതയിലായിരുന്നുവെന്നാണ് നിഗമനം. തൃശൂർ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് കാർ വന്നത്.
