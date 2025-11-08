English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Student Found Dead: കോഴിക്കോട് നിയമ വിദ്യാർത്ഥി താമസ സ്ഥലത്ത് മരിച്ച നിലയിൽ

Student Found Dead: കോഴിക്കോട് നിയമ വിദ്യാർത്ഥി താമസ സ്ഥലത്ത് മരിച്ച നിലയിൽ

താമരശ്ശേരി മര്‍കസ് ലോ കോളേജ് വിദ്യാര്‍ത്ഥി അബു അരീക്കോട് ആണ് മരിച്ചത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 8, 2025, 04:27 PM IST
  • സിപിഐഎം സൈബര്‍ ഇടങ്ങളില്‍ സജീവമായിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു അബു.
  • അബുവിന്റെ മരണത്തിൽ മുന്‍ മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണന്‍ അടക്കം നിരവധി പേര്‍ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.

Student Found Dead: കോഴിക്കോട് നിയമ വിദ്യാർത്ഥി താമസ സ്ഥലത്ത് മരിച്ച നിലയിൽ

കോഴിക്കോട്: താമരശേരിയിൽ നിയമ വിദ്യാർത്ഥിയെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. താമരശ്ശേരി മര്‍കസ് ലോ കോളേജ് വിദ്യാര്‍ത്ഥി അബു അരീക്കോടിനെയാണ് താമസ സ്ഥലത്ത് മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. സിപിഐഎം സൈബര്‍ ഇടങ്ങളില്‍ സജീവമായിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു അബു. അബുവിന്റെ മരണത്തിൽ മുന്‍ മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണന്‍ അടക്കം നിരവധി പേര്‍ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.

അതേസമയം കൊച്ചി ഇടപ്പള്ളിയിൽ കാർ മെട്രോ പില്ലറിലിടിച്ച്‌ രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മരിച്ചു. ആലപ്പുഴ സ്വദേശികളായ ഹറൂൺ ഷാജി, മുനീർ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ രണ്ട് പേർ അതീവ ​ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. 

Also Read: രോഗിയെ തറയിൽ കിടത്തി എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കും? നാടാകെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് തുടങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് ഡോ. ഹാരിസ്

അപകടത്തിൽ കാറിന്റെ മുൻവശവും സൈഡ് ഭാ​ഗവും പൂർണമായി തകർന്നിരുന്നു. പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. കാർ അമിതവേ​ഗതയിലായിരുന്നുവെന്നാണ് നി​ഗമനം. തൃശൂർ ഭാ​ഗത്ത് നിന്നാണ് കാർ വന്നത്.

Kozhikode NewsStudent found deadകോഴിക്കോട്വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ച നിലയിൽ

