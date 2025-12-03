Rahul Mamkootathil: 'നിയമം നിയമത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് പോകും' സണ്ണി ജോസഫ്; രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ നടപടി വൈകിപ്പിക്കാൻ കെപിസിസി നേതൃത്വം

തിരുവനന്തപുരം: ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ നടപടി വൈകിപ്പിച്ച് കെപിസിസി നേതൃത്വം. നിയമം നിയമത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് പോകുമെന്ന് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സണ്ണി ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ നടപടി ഉചിതമായ സമയത്തുണ്ടാകും. പാർട്ടിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കാൻ ചില നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ടെന്നും, എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന നടപടി നേരത്തെ തന്നെ എുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നേതൃത്വത്തിന് നേരിട്ട് പരാതി ലഭിച്ചത് ഇന്നലെയാണെന്നും പരാതി ഡിജിപിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടച്ചേർത്തു. ഡിജിപി ഈ പരാതി ഇന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നൽകി.എംഎല്എ സ്ഥാനം രാജി വെക്കണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് രാഹുലാണെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു.
