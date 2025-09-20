Leopard Cub Found: പാലക്കാട് സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ വീടിന് സമീപം പുലിക്കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തി

പാലക്കാട്: മലമ്പുഴയിൽ വീടിനു സമീപം പുലിക്കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തി. മലമ്പുഴ അകമലവാരം ചേമ്പനയിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പറമ്പിലാണ് പുലിക്കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയത്. ബി തങ്കച്ചന്റെ പറമ്പിനു സമീപത്താണ് പുലിക്കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയത്. വളർത്തുനായ കുരയ്ക്കുന്നത് കേട്ടാണ് തങ്കച്ചൻ ശ്രദ്ധിച്ചത്. ഏകദേശം രണ്ടുവയസ്സോളം പ്രായമുള്ള പുലിക്കുട്ടിയാണത്. പുലിക്കുട്ടിയുടെ മുൻകാലിന് പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തങ്കച്ചൻ വിളിച്ചുവരുത്തി.
തുടർന്ന് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി ധോണിയിലെ വനംവകുപ്പിന്റെ ബേസ് ക്യാംപിലേക്ക് പുലിക്കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയി. ഇവിടെ പ്രാഥമിക ചികിത്സ നടത്തിയശേഷം വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി മണ്ണുത്തി വെറ്ററിനറി കോളജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
