Leopard Video: അമ്പൂരിയിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പുരയിടത്തിൽ പുലി; കാട്ടുവള്ളിയിൽ കുടുങ്ങിയ നിലയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: അമ്പൂരിയിൽ പുലി കാട്ടുവള്ളിയിൽ കുടുങ്ങി. അമ്പൂരി കാരിക്കുഴി സ്വദേശി ഷൈജുവിന്റെ പുരയിടത്തിലായിരുന്നു പുലിയെ കണ്ടെത്തിയത്. റബ്ബർ ടാപ്പിങ്ങിന് പോയപ്പോഴായിരുന്നു പുലിയെ കാണുന്നത്. തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ വനപാലകരെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. കാട്ടുവള്ളിയിൽ കുടുങ്ങിയ നിലയിൽ ആയിരുന്നു പുലിയെ കണ്ടെത്തിയത്.
വനപാലകരും ആർആർടി സംഘവും നെയ്യാർ ഡാം പോലീസും സ്ഥലത്തെത്തി. മയക്കുവെടി വെക്കാൻ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായപ്പോഴേക്കും പുലി രക്ഷപ്പെട്ടു. കാരിക്കുഴി, കള്ള് കാട് ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിലേക്കാണ് പുലി പോയതെന്നാണ് സൂചന. മയക്കുവെടി വയ്ക്കുന്നതിന് ആർആർടി സംഘം പുലിയുടെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോഴേക്കും കാട്ടു വള്ളി ഭേദിച്ച് പുലി കടന്നുകളഞ്ഞു. വനപാലകർ പുലിക്കായി തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു.
