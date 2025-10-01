Leopard Video: വയനാട് ഭീതി പരത്തിയ പുലി കൂട്ടിൽ കുടുങ്ങി; വന്യമൃഗ പരിപാലന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി

വയനാട്: ചീരാലിൽ ഭീതി പരത്തിയ പുലി കുടുങ്ങി. വനം വകുപ്പ് സ്ഥാപിച്ച കൂട്ടിലാണ് പുലി കുടുങ്ങിയത്. പുലിയെ കുപ്പാടി പച്ചാടിയിലെ വന്യമൃഗ പരിപാലന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി. ഇന്ന് പുലച്ചെയാണ് ചീരാൽ പുളിഞ്ഞാലിൽ വനംവകുപ്പ് സ്ഥാപിച്ച കൂട്ടിൽ പുലി കുടുങ്ങിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുലി പശുകിടാവിനെ കൊന്ന പുളിഞ്ഞാലിൽ ആണ് കൂട് വച്ചിരുന്നത്.
പുളിഞ്ഞാൽ കാടൻതൊടി സെയ്തലവിയുടെ പശുക്കിടാവിനെ ഇന്നലെ പുലർച്ചെ പുലി കൊന്നിരുന്നു. ചീരാൽ, നമ്പ്യാർകുന്ന് പ്രദേശങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ 4 മാസത്തിനിടെ 30 ഓ വളർത്തുമൃഗങ്ങളാണ് പുലിയുടെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത്. തിങ്കൾ പുലര്ച്ചെ നാലോടെയാണ് ടൗണിനോട് ചേര്ന്നുള്ള പുളിവേലില് ബിജുവിന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് പുലിയെത്തിയത്.
ലൈറ്റിട്ടപ്പോള് പുലി ഓടിമറഞ്ഞു. ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി ഇവിടെ പരിശോധന നടത്തുകയും കാല്പ്പാടുകള് പുലിയുടേതാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുകയുമായിരുന്നു. നാല് കൂടുകളാണ് വനം വകുപ്പ് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത്. അതേസമയം ചീരാലിൽ കരടിയുടെയും സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. കൂട് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിനെ പിടികൂടാനായിട്ടില്ല.
ഒരു പുലിയെ നമ്പ്യാര്കുന്ന് ഭാഗത്തു നിന്ന് മുന്പ് പിടികൂടിയിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീടും പലയിടങ്ങളിലും പുലിയുടെ സാന്നിധ്യവും ആക്രമണവുമുണ്ടായി. ഹൈസ്കൂളിന് സമീപത്തെ സ്വകാര്യ തോട്ടങ്ങളിലെ അടിക്കാടുകള് വെട്ടിമാറ്റാത്തതാണ് പുലിയും കരടിയും അടക്കമുള്ള വന്യമൃഗങ്ങൾ പ്രദേശത്ത് താവളമാക്കുന്നതെന്ന് നാട്ടുകാര് നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
