/Malappuram Mankada Lightning Strike: മലപ്പുറം മങ്കടയിൽ ഇടിമിന്നലേറ്റ് നാല് മരണം; മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്ക്

Four Students Killed: മലപ്പുറം മങ്കട കുരങ്ങൻ ചോലയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഫഹദ്, സിയാദ്, റഹീസ്, ബഹാസ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.
മലപ്പുറം: മങ്കടയിൽ ഇടിമിന്നലേറ്റ് നാല് വിദ്യാർഥികൾ മരിച്ചു. ഏഴ് വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് മിന്നലേറ്റത്. മൂന്ന് പേർക്ക് പൊള്ളലേറ്റു. ഇവർ മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. മലപ്പുറം മങ്കട കുരങ്ങൻ ചോലയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഫഹദ്, സിയാദ്, റഹീസ്, ബഹാസ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഏഴ് പേരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് വ്യൂ പോയിന്റ് സന്ദർശിക്കാൻ പോയത്. മങ്കട ഉൾപ്രദേശത്താണ് അപകടമുണ്ടായത്. അതിനാൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം വൈകി.
