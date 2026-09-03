/Special Investigation Team: മെസ്സിയുടെ പേരിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന വിവാദത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച് സർക്കാർ; പി വിജയൻ നേതൃത്വം നൽകും

ലയണൽ മെസ്സിയെയും അർജന്റീന ഫുട്ബോൾ ടീമിനെയും കേരളത്തിലേക്കെത്തിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന തട്ടിപ്പ് ആരോപണങ്ങളിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്താൻ സർക്കാർ പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു. ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള എഡിജിപി പി. വിജയനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുകയെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി.
ഒരു എസ്പിയും ഡിവൈഎസ്പിയും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അന്വേഷണ സംഘം. വിഷയം അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി നൽകിയ കത്ത് കൂടുതൽ നിയമോപദേശത്തിനായി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷന് കൈമാറിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി ലഭിച്ച നിയമോപദേശത്തിൽ ഗൗരവകരമായ നിയമപ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രത്യേക സംഘത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്.
സംഭവത്തിൽ അടിയന്തരമായി അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ സംഘത്തിന് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ തുടക്കം മുതലുള്ള നടപടികളിലെ വീഴ്ചകൾ, ഇതിനുപിന്നിലെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ, സ്പോൺസറെ നിശ്ചയിച്ചതിലെ സുതാര്യത തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ അന്വേഷണത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരും.
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