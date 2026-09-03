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Special Investigation Team: മെസ്സിയുടെ പേരിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന വിവാദത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച് സർക്കാർ; പി വിജയൻ നേതൃത്വം നൽകും

Sponsorship Scam: എഡിജിപി പി. വിജയനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുകയെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി.

Written ByRoniya Baby
Published: Sep 03, 2026, 05:10 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 05:10 PM IST
Special Investigation Team: മെസ്സിയുടെ പേരിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന വിവാദത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച് സർക്കാർ; പി വിജയൻ നേതൃത്വം നൽകും
Image Credit: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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