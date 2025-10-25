English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Argentina Team: മെസ്സിപ്പട കേരളത്തിലെത്തില്ല; അർജന്‍റീന ടീം നവംബറിൽ വരില്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് സ്പോൺസര്‍

മെസ്സിപ്പടയുടെ കേരള സന്ദർശനത്തിൽ അർജന്റീന ഫുട്ബോൾ അസോസിയോഷൻ കേരള സർക്കാരിനെതിരെ രം​ഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 25, 2025, 11:51 AM IST
ലയണൽ മെസിയും അര്‍ജന്‍റീന ഫുട്ബോള്‍ ടീമും നവംബറിൽ കേരളത്തിലെത്തില്ല. ആരാധകർക്ക് ഏറെ നിരാശയുള്ള വാർത്തയാണിത്. മെസിയും സംഘവും നവംബറിൽ കേരളത്തിലെത്തില്ലെന്ന് സ്പോൺസർ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അംഗോളയിൽ മാത്രം കളിക്കുമെന്ന അർജൻ്റീന ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തില്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരണം വന്നിരിക്കുന്നത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

വിഷയത്തില്‍ എഎഫ്എ ഭാരവാഹികൾ കേരളത്തെ പഴിക്കുകയാണ്. മത്സരത്തിന് കേരളം സജ്ജം അല്ലെന്ന് എഎഫ്എ ഭാരവാഹികളെ ഉദ്ധരിച്ച് അർജന്റീനയിലെ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിശ്ചിത സമയത്ത് മത്സരത്തിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയില്ല എന്നിം റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.

Also Read: Devasom Vigilance: ശബരിമലയിലെ സ്വർണക്കൊള്ളയ്ക്കു പിന്നാലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ ദേവസ്വം വിജിലൻസ്

നവംബർ 17ന് അർജന്റീന ടീം കൊച്ചിയിൽ കളിക്കും എന്നായിരുന്നു സർക്കാരും സ്പോൺസറും നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതേസമയം, മെസ്സി മാർച്ച് മാസത്തിൽ വരുമെന്ന് സ്പോൺസർ അറിയിച്ചിരുന്നു. 

