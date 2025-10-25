ലയണൽ മെസിയും അര്ജന്റീന ഫുട്ബോള് ടീമും നവംബറിൽ കേരളത്തിലെത്തില്ല. ആരാധകർക്ക് ഏറെ നിരാശയുള്ള വാർത്തയാണിത്. മെസിയും സംഘവും നവംബറിൽ കേരളത്തിലെത്തില്ലെന്ന് സ്പോൺസർ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അംഗോളയിൽ മാത്രം കളിക്കുമെന്ന അർജൻ്റീന ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തില്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരണം വന്നിരിക്കുന്നത്.
വിഷയത്തില് എഎഫ്എ ഭാരവാഹികൾ കേരളത്തെ പഴിക്കുകയാണ്. മത്സരത്തിന് കേരളം സജ്ജം അല്ലെന്ന് എഎഫ്എ ഭാരവാഹികളെ ഉദ്ധരിച്ച് അർജന്റീനയിലെ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിശ്ചിത സമയത്ത് മത്സരത്തിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയില്ല എന്നിം റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.
Also Read: Devasom Vigilance: ശബരിമലയിലെ സ്വർണക്കൊള്ളയ്ക്കു പിന്നാലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ ദേവസ്വം വിജിലൻസ്
നവംബർ 17ന് അർജന്റീന ടീം കൊച്ചിയിൽ കളിക്കും എന്നായിരുന്നു സർക്കാരും സ്പോൺസറും നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതേസമയം, മെസ്സി മാർച്ച് മാസത്തിൽ വരുമെന്ന് സ്പോൺസർ അറിയിച്ചിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.