/Messi Kerala Visit: അർജന്റീന ടീമിന്റെ പേരിൽ തട്ടിപ്പ്; എസ്ഐടി രൂപീകരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശുപാർശ

തിരുവനന്തപുരം: ലയണൽ മെസിയും അർജന്റീന ടീമും കേരളത്തിലെത്തുമെന്ന പ്രചാരണത്തിന് പിന്നിലെ തട്ടിപ്പിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടു. സംഭവത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ ശുപാർശ നൽകി. ഇതുസംബന്ധിച്ച ഫയൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ തുടക്കം മുതലുള്ള മുഴുവൻ നടപടികളും മുതിർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അന്വേഷിക്കും.
റിപ്പോർട്ടർ കമ്പനിയെ സ്പോൺസറായി തെരഞ്ഞെടുത്തതിലെ സുതാര്യതയും സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് അനുകൂലമായി നടന്ന വഴിവിട്ട നീക്കങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ അന്വേഷണ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരും. പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ, ഫണ്ടിന്റെ ഉറവിടം, സ്റ്റേഡിയം കൈമാറ്റം അടക്കമുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾക്കും അനുമതികൾക്കും പിന്നിലെ വിവരങ്ങൾ എന്നിവയും സംഘം വിശദമായി പരിശോധിക്കും. മെസ്സിയെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന പേരിൽ നടത്തിയ വിദേശ സന്ദർശനങ്ങൾ, അതിനായി ഒപ്പിട്ട കരാറുകൾ, മുഴുവൻ സർക്കാർ രേഖകളും ബാങ്ക് ഇടപാടുകളും പരിശോധിക്കാനുള്ള പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം അന്വേഷണ സംഘത്തിനുണ്ടാകും.
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