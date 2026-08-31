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Messi Kerala Visit: അർജന്റീന ടീമിന്റെ പേരിൽ തട്ടിപ്പ്; എസ്ഐടി രൂപീകരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശുപാർശ

മെസ്സിയും ടീമും കേരളത്തിലെത്തുമെന്ന പ്രചാരണത്തിന് പിന്നിലെ തട്ടിപ്പ് സമഗ്രമായി അന്വേഷിക്കാനാണ് സർക്കാർ എസ്ഐടിയെ രൂപീകരിക്കാൻ ശുപാർശ നൽകിയത്.

Written ByKarthika V
Published: Aug 31, 2026, 06:07 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 06:07 PM IST
Messi Kerala Visit: അർജന്റീന ടീമിന്റെ പേരിൽ തട്ടിപ്പ്; എസ്ഐടി രൂപീകരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശുപാർശ
Image Credit: VD Satheesan | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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Messi Kerala Visit: അർജന്റീന ടീമിന്റെ പേരിൽ തട്ടിപ്പ്; എസ്ഐടി രൂപീകരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശുപാർശ
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