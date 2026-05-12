Liquor Prices Drop In Kerala: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മുതൽ മദ്യവില കുറയും; ബ്രാൻഡുകൾക്ക് 50 രൂപവരെ കുറച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നുമുതാൾ മദ്യവില കുറയും. ജനപ്രിയ ബാൻഡുകൾക്ക് 10 മുതൽ 50 രൂപവരെയാണ് വില കുറച്ചത്. എന്നാൽ എല്ലാ ബ്രാൻഡുകൾക്കും വില കുറച്ചിട്ടില്ല.
Also Read: പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷം; രാജ്യത്ത് കർശന നിയന്ത്രണത്തിന് അഭ്യർത്ഥിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി
ഓൾഡ് മങ്ക്, ഓഫീസേഴ്സ് ചോയ്സ്, ലേ മൗണ്ട് റം അടക്കമുള്ള ബ്രാൻഡുകൾക്കാണ് വില കുറഞ്ഞത്. മദ്യ വിതരണം നടത്തുന്ന കമ്പനികൾ വില കുറയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബെവ്കോ വില കുറച്ചതെന്നാണ് എല്ലാ ഔട്ട്ലെറ്റുകളും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
വില കുറയ്ക്കാനുള്ള കാരണമായി പറയുന്നത് ചില ബ്രാൻഡുകളുടെ മദ്യം കമ്പനി പ്രതീക്ഷിച്ച വിൽപന നടക്കാതെ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ്. ആ ബ്രാൻഡുകളുടെ മദ്യത്തിന്റെ വില്പനയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് വിലക്കുറവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പമാണ് ചില ജനപ്രിയ ബ്രാൻഡുകളുടെ വിലയും കുറച്ചത്. വിലക്കുറവ് ഇന്ന് മുതലാണ് നിലവിൽ വരുന്നത്. കൂടുതൽ വിറ്റുവരവുള്ള ബ്രാൻഡുകൾക്കും വിലക്കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
Also Read: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് പ്രമോഷന് സാധ്യത; തുലാം രാശിക്കാർ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക
വില പരിഷ്കരണത്തിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ:
പ്രധാന ബ്രാൻഡുകളായ ഓൾഡ് മോങ്ക്, ഓഫീസേഴ്സ് ചോയ്സ്, ലെ മൗണ്ട് റം തുടങ്ങിയ ജനപ്രിയ ബ്രാൻഡുകൾക്ക് വിലക്കുറവിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കും
500 മില്ലി കുപ്പികൾക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിലയിൽ 10 രൂപയുടെ കുറവ് ലഭിക്കുമെങ്കിലും മറ്റ് പ്രീമിയം, മിഡ് റേഞ്ച് ബ്രാൻഡുകൾക്ക് 20 രൂപ മുതൽ 50 രൂപ വരെ കുറവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്
അടുത്തിടെ വിൽപ്പനയിൽ ഇടിവ് നേരിട്ട ബ്രാൻഡുകലക്കും വിലകുറവ് നൽകുന്നുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.