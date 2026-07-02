Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Kerala
  • /Liquor Age Limit: കേരളത്തിലും കർണാടക മോഡൽ! മദ്യം വാങ്ങാന്‍ ഇനി 23 വയസ് തികയണം; നിയന്ത്രണം കർശനമാക്കുന്നു

Liquor Age Limit: കേരളത്തിലും കർണാടക മോഡൽ! മദ്യം വാങ്ങാന്‍ ഇനി 23 വയസ് തികയണം; നിയന്ത്രണം കർശനമാക്കുന്നു

23 വയസ്സാകാത്തവര്‍ക്ക് മദ്യ വിൽക്കുന്നതിനുള്ള നിരോധനം കർശനമാക്കാനാണ് ആലോചന.

Written ByKarthika V
Published: Jul 02, 2026, 07:43 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 08:03 PM IST
Liquor Age Limit: കേരളത്തിലും കർണാടക മോഡൽ! മദ്യം വാങ്ങാന്‍ ഇനി 23 വയസ് തികയണം; നിയന്ത്രണം കർശനമാക്കുന്നു
Image Credit: liquor age limit | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Liquor Age Limit: കേരളത്തിലും കർണാടക മോഡൽ! മദ്യം വാങ്ങാന്‍ ഇനി 23 വയസ് തികയണം; നിയന്ത്രണം കർശനമാക്കുന്നു
Kerala Government43 min ago
2
Helen Of Sparta1 hr ago
3
ISRO3 hrs ago
4
Thiruvananthapuram10:51 AM IST
5
Russia Ukraine war10:11 AM IST