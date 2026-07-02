/Liquor Age Limit: കേരളത്തിലും കർണാടക മോഡൽ! മദ്യം വാങ്ങാന്‍ ഇനി 23 വയസ് തികയണം; നിയന്ത്രണം കർശനമാക്കുന്നു

തിരുവനന്തപുരം: കർണാടക മോഡൽ കേരളത്തിലും നടപ്പാക്കാൻ ആലോചന. മദ്യം വാങ്ങാന് പ്രായപരിധി നിയന്ത്രണം കർശനമാക്കും. 23 വയസ് പൂർത്തിയായവർക്ക് മാത്രമെ മദ്യം വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്ന നിബന്ധനയാണ് കർശനമാക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. 'നോ ഐഡി നോ എൻട്രി' എന്ന നിബന്ധന കേരളത്തിലും നടപ്പാക്കിയേക്കും.
നിബന്ധന നടപ്പാക്കിയാൽ, മദ്യം വാങ്ങാനെത്തുന്നവരുടെ പ്രായത്തിൽ സംശയം തോന്നിയാൽ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ ആവശ്യപ്പെടാനാകും. 'നോ ഐഡി നോ എൻട്രി' എന്ന കര്ണാടക മാതൃകയിൽ ഇത് നടപ്പിലാക്കാനാണ് ആലോചന. 23 വയസ്സാകാത്തവര്ക്ക് മദ്യ വിൽക്കുന്നതിനുള്ള നിരോധനം കര്ശനമാക്കും. വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യം വിൽക്കുന്നത് യുവാക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് എന്ന ആരോപണം ഉയരുന്നതിനിടെയാണ് പ്രായപരിധി കര്ശനമാക്കുന്നത്. എക്സൈസ് മന്ത്രിക്ക് മുന്നിൽ വന്ന ഫയൽ ഇപ്പോള് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരിഗണനയിലാണുള്ളത്.
സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യം വാങ്ങാനുള്ള പ്രായപരിധി നേരത്തെെ 18 വയസായിരുന്നു. പിന്നീട് ഉമ്മന് ചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് 21 വയസാക്കി. എന്നാൽ ഒന്നാം പിണറായി സര്ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഇത് 23 വയസായി ഉയര്ത്തി. എന്നാൽ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയെങ്കിലും അത് കർശനമായി നടപ്പിലാക്കിയില്ലെന്ന് യുഡിഎഫ് സര്ക്കാര് വിലയിരുത്തുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് 'നോ ഐഡി നോ എൻട്രി' എന്ന നിബന്ധന കേരളത്തിലും നടപ്പാക്കാന് ആലോചിക്കുന്നത്.
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