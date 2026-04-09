Kerala Assembly Election 2026 LIVE: കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്:നൂറിലധികം സീറ്റുമായി അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന് സതീശൻ; കണ്ണൂരിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി മുഖ്യമന്ത്രി

Kerala Assembly Election 2026 Voting LIVE Updates: കേരളത്തിൽ ആര് വാഴണം ആര് വീഴണം എന്ന് വോട്ടർമാർ ഇന്ന് വിധിയെഴുതും. 140 മണ്ഡലങ്ങളിലെ 883 സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Apr 9, 2026, 08:47 AM IST

Kerala Assembly Election 2026 LIVE: പതിനാറാം നിയമസഭയിലേക്കുള്ള 140 പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കേരളം ഇന്ന് വിധിയെഴുതും. വോട്ടെടുപ്പ് ഇന്ന് രാവിലെ 7 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 6 മണിവരെയാണ് നടക്കുന്നത്, 140 മണ്ഡലങ്ങളിലെ 30495 ബൂത്തുകളിലേക്കുള്ള പോളിംഗ് സാധനങ്ങളുടെ വിതരണം ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടെ പൂർത്തിയായിരുന്നു. 

883 സ്ഥാനാർത്ഥികൾ 23 ദിവസം നടത്തിയ പ്രചാരണത്തിനൊടുവിലാണ് കേരളം ഇന്ന് വിധി തേടുന്നത്. ഭരണ തുടർച്ച ലക്ഷ്യമിട്ട് എൽഡിഎഫും ഭരണത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ യുഡിഎഫും ഇത്തവണ നിയമസഭയിൽ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ എൻഡിഎയും കനത്ത തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്.  ഇന്ന് കേരളത്തെ കൂടാതെ അസമിലും പുതുച്ചേരിയിലും വിധിയെഴുതും.  

9 April, 2026

  • 08:45 AM

    Kerala Assembly Election 2026 LIVE Updates: ഡാഷ് അവരവർ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

    രേവന്ത് റെഡ്ഡിക്ക് എതിരായ ഡാഷ് മോൻ പരാമർശത്തിലെ ഡാഷ് അവരവർ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി അഴിമതി കാര്യത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇദ്ദേഹമാനിന്നും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞടുപ്പിന് ശേഷം പറയാമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി.

  • 08:45 AM

    Kerala Assembly Election 2026 LIVE Updates: കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി മുഖ്യമന്ത്രി

    കണ്ണൂരിലെ പിണറായി ആർ സി അമല ബേസിക് അപ്പർ പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി.

     

  • 08:30 AM

    Kerala Assembly Election 2026 LIVE Updates: കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ജനങ്ങളോട് വോട്ട് ചെയ്യാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

    കേരളം, അസം, പുതുച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജനങ്ങളോട് വോട്ട് ചെയ്യാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി അഭ്യർത്ഥിച്ചു

     

     

  • 08:30 AM

    Kerala Assembly Election 2026 LIVE Updates: കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി

    കേരള ബിജെപി പ്രസിഡന്റും നേമം സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ തിരുവനന്തപുരത്ത് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി.

     

     

  • 08:15 AM

    Kerala Assembly Election 2026 LIVE Updates: കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026: കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി

    ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്‌കൂളിലെ 137-ാം നമ്പർ ബൂത്തിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി

     

  • 07:45 AM

    Kerala Assembly Election 2026 LIVE Updates: കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026: വി ഡി സതീശൻ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി

    പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി

     

  • 07:15 AM

    Kerala Assembly Election 2026 LIVE Updates: കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026: മട്ടന്നൂർ മാലൂരിൽ‌ സിപിഎമ്മുകാർ ബിജെപിയുടെ ബൂത്ത് ഏജന്റിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു

    മട്ടന്നൂർ മാലൂരിൽ‌ സിപിഎമ്മുകാർ ബിജെപിയുടെ ബൂത്ത് ഏജന്റിനെ കല്ലെറിഞ്ഞതായി പരാതി. കല്ലേറിൽ ബൂത്ത് ഏജന്റിന്റെ തലപൊട്ടി

  • 07:15 AM

    Kerala Assembly Election 2026 LIVE Updates: കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026: വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തി നടൻ മോഹൻലാൽ

    മുടവൻമുഗളിലെ സ്കൂളിൽ  വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തി നടൻ മോഹൻലാൽ

     

  • 07:15 AM

    Kerala Assembly Election 2026 LIVE Updates: കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026: വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു

    സംസ്ഥാനത്ത് കൃത്യം 7 മണിക്ക് തന്നെ വോട്ടിംഗ് ആരംഭിച്ചു; ബൂത്തുകളിൽ നീണ്ട നിര 

  • 07:00 AM

    Kerala Assembly Election 2026 LIVE Updates: കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026: 2,500 പൊലീസുകാരെ സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്

    തിരുവനന്തപുരത്ത് 2,500 പൊലീസുകാരെ  സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

  • 07:00 AM

    Kerala Assembly Election 2026 LIVE Updates: കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026: തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രമുഖർ വിവിധയിടങ്ങളിൽ വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തും

    തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രമുഖർ വിവിധയിടങ്ങളിൽ വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തും. ബൂത്തിനുള്ളിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല.  മൊബൈലുകൾ പ്രത്യേകം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിക്കണം. മൊബൈൽ ഫോൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാഗ് ബൂത്തുകളിലുണ്ട്

  • 06:45 AM

    Kerala Assembly Election 2026 LIVE Updates: കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെടുപ്പ് ഏഴുമണിക്ക് ആരംഭിക്കും

    നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെടുപ്പ് ഏഴുമണിക്ക് ആരംഭിക്കും. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നണികൾക്ക് ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയമായി ഏറെ നിർണായക ദിനം. ഡീലിൽ തുടങ്ങി വോട്ടിന് പണം നൽകിയ വിവാദങ്ങൾ വരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചർച്ചയായി

  • 06:45 AM

    Kerala Assembly Election 2026 LIVE Updates: കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026: പോളിംഗ് മെഷീനുകളുടെ അവസാനഘട്ട പരിശോധന നടക്കുന്നു

    എല്ലാ ബൂത്തുകളിലും വെബ്കാസ്റ്റിംഗ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പോളിംഗ് മെഷീനുകളുടെ അവസാനഘട്ട പരിശോധന നടക്കുന്നു. മോക്പോളിന് ശേഷം പോളിംഗ് ആരംഭിക്കും. വിവിധയിടങ്ങളിൽ മോക് പോളിംഗ് ആരംഭിച്ചു

  • 06:30 AM

    Kerala Assembly Election 2026 LIVE Updates: കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026: സംസ്ഥാനത്ത് 2040 പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകൾ

    സംസ്ഥാനത്ത് മൊത്തം 30,495 പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളുണ്ട്.  അതിൽ 2040 പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകളാണ്. സുരക്ഷയ്ക്കായി 76,000 പോലീസുകാരെയും കേന്ദ്രസേനയേയും വിവിധയിടങ്ങളിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

  • 06:30 AM

    Kerala Assembly Election 2026 LIVE Updates: കേരളം ഇന്ന് വിധിയെഴുതും

    കേരളം ഇന്ന് വിധിയെഴുതും.  വോട്ടെടുപ്പ് ഇന്ന് രാവിലെ 7 മുതൽ വൈകുന്നേരം 6 മണിവരെയാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് മൊത്തം 2,71,42,952 വോട്ടർമാരാണുള്ളത്. ജനവിധി തേടുന്നത് 883 സ്ഥാനാർത്ഥികളും.

