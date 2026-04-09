Kerala Assembly Election 2026 LIVE: കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്:നൂറിലധികം സീറ്റുമായി അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന് സതീശൻ; കണ്ണൂരിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി മുഖ്യമന്ത്രി

Kerala Assembly Election 2026 LIVE: പതിനാറാം നിയമസഭയിലേക്കുള്ള 140 പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കേരളം ഇന്ന് വിധിയെഴുതും. വോട്ടെടുപ്പ് ഇന്ന് രാവിലെ 7 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 6 മണിവരെയാണ് നടക്കുന്നത്, 140 മണ്ഡലങ്ങളിലെ 30495 ബൂത്തുകളിലേക്കുള്ള പോളിംഗ് സാധനങ്ങളുടെ വിതരണം ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടെ പൂർത്തിയായിരുന്നു.
883 സ്ഥാനാർത്ഥികൾ 23 ദിവസം നടത്തിയ പ്രചാരണത്തിനൊടുവിലാണ് കേരളം ഇന്ന് വിധി തേടുന്നത്. ഭരണ തുടർച്ച ലക്ഷ്യമിട്ട് എൽഡിഎഫും ഭരണത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ യുഡിഎഫും ഇത്തവണ നിയമസഭയിൽ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ എൻഡിഎയും കനത്ത തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ഇന്ന് കേരളത്തെ കൂടാതെ അസമിലും പുതുച്ചേരിയിലും വിധിയെഴുതും.