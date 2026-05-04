Kerala Assembly Election Result 2026 Live: വോട്ടെണ്ണൽ തുടങ്ങി; ആകാംക്ഷയോടെ രാഷ്ട്രീയ കേരളം

Kerala Assembly Election Result 2026: വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിച്ചു. വിജയപ്രതീക്ഷയിൽ മുന്നണികൾ. ഭരണത്തുടർച്ച പ്രതീക്ഷിച്ച് എൽഡിഎഫ്. ഭരണം തിരിച്ചുപിടിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ യുഡിഎഫ്. ഒന്നിലധികം സീറ്റുകൾ നേടുമെന്ന കണക്കൂകൂട്ടലിൽ എൻഡിഎ.
Kerala Assembly Election Result 2026 Live Updates: കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിധി കാത്ത് കേരളം. വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിച്ചു.
Kerala Assembly Election Result 2026: വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിച്ചു. വിജയപ്രതീക്ഷയിൽ മുന്നണികൾ. ഭരണത്തുടർച്ച പ്രതീക്ഷിച്ച് എൽഡിഎഫ്. ഭരണം തിരിച്ചുപിടിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ യുഡിഎഫ്. ഒന്നിലധികം സീറ്റുകൾ നേടുമെന്ന കണക്കൂകൂട്ടലിൽ എൻഡിഎ.
Kerala Assembly Election Result 2026 Live: മണലൂരിൽ ടിഎൻ പ്രതാപൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. കുണ്ടറയിൽ വിഷ്ണുനാഥ് മുന്നിൽ.
Kerala Assembly Election Result 2026 Live: പാലക്കാട് ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. ചെങ്ങന്നൂരിൽ സജി ചെറിയാന് ലീഡ്. കാട്ടക്കടയിൽ എംആർ ബൈജു മുന്നിൽ.
Kerala Assembly Election Result 2026 Live: 36 സീറ്റുകളിൽ എൽഡിഎഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. 28 സീറ്റുകളിൽ യുഡിഎഫ് മുന്നിൽ. രണ്ടിടത്ത് എൻഡിഎക്ക് ലീഡ്.
Kerala Assembly Election Result 2026 Live: നേമത്ത് വി ശിവൻകുട്ടിക്ക് ലീഡ്. ബേപ്പൂരിൽ പിഎ മുഹമ്മദ് റിയാസിന് ലീഡ്. തൃശൂരിൽ രാജൻ പല്ലൻ മുന്നിൽ.
Kerala Assembly Election Result 2026 Live: അമ്പലപ്പുഴ, ചേര്ത്തല, പാറശ്ശാല, ആലപ്പുഴ എന്നിവിടങ്ങളില് എല്ഡിഎഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു.
Kerala Assembly Election Result 2026 Live: വോട്ടെണ്ണൽ തുടങ്ങി. പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകളാണ് എണ്ണിത്തുടങ്ങിയത്. ആദ്യ ഫലസൂചനകൾ എട്ടേമുക്കാലോടെ അറിയാം.
Kerala Assembly Election Result 2026 Live: 15,465 ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് വോട്ടെണ്ണലിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 32,301 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സുരക്ഷയ്ക്കായി വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Kerala Assembly Election Result 2026 Live: സ്ട്രോങ് റൂമുകൾ തുറന്നു. വോട്ടെണ്ണലിനുള്ള ടേബിളുകൾ സജ്ജമായി. വിധി അറിയാൻ ആകാംക്ഷയോടെ രാഷ്ട്രീയ കേരളം. എൽഡിഎഫിന് ഭരണത്തുടർച്ച ഉറപ്പെന്ന് ടിപി രാമകൃഷ്ണൻ. യുഡിഎഫിറെ അവകാശവാദങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ലെന്നും ടിപി രാമകൃഷ്ണൻ.
Kerala Assembly Election Result 2026 Live: വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിക്കാൻ ഇനി നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം. മൂന്നാം ഭരണം പ്രതീക്ഷിച്ച് എൽഡിഎഫ്. ഭരണമാറ്റം പ്രതീക്ഷിച്ച് യുഡിഎഫ്. മുന്നണികൾ ശുഭപ്രതീക്ഷയിലാണ്.
Kerala Assembly Election Result 2026 Live: കേരളം ആര് ഭരിക്കുമെന്ന ആകാംക്ഷയ്ക്ക് വിരാമമാകുന്നു. സ്ട്രോങ് റൂമുകൾ തുറന്നു. വിജയ പ്രതീക്ഷയോടെ മുന്നണികൾ.
Kerala Assembly Election Result 2026 Live: കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം അറിയാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം. ആദ്യം എണ്ണുക തപാൽ വോട്ടുകൾ. എട്ടരയോടെ ഇവിഎമ്മിലെ വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിക്കും. ഭരണത്തുടർച്ചയോ ഭരണമാറ്റമോ കേരളത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന ആകാംക്ഷയ്ക്ക് വിരാമം. വോട്ടെണ്ണലിനുള്ള ടേബിളുകൾ സജ്ജമായി. സ്ട്രോങ് റൂമുകൾ തുറന്നു തുടങ്ങി.