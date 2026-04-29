Kerala Exit Poll 2026 Live: കേരളം ആര് പിടിക്കും? ഭരണം ആര് നേടും? എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ ഉടൻ

കേരളം ആര് ഭരിക്കും? എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ ഉടൻ

Last Updated : Apr 29, 2026, 06:18 PM IST
    കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്- എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലം- തത്സമയം

Live Blog

Kerala Exit Poll Results 2026 Live Updates: കേരളത്തിലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലം അറിയാം. ഓരോ പാർട്ടിയും എത്ര സീറ്റ് നേടുമെന്നും വോട്ട് ഷെയർ എത്ര വർധിപ്പിക്കുമെന്നും വിശദമായി അറിയാം. എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലം തത്സമയം.

29 April, 2026

  • 18:15 PM

    Kerala Exit Poll 2026: കഴിഞ്ഞ തവണ മിക്ക എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളും എൽഡിഎഫിന് അനുകൂലമായിരുന്നു. ന്യൂസ് 24- ടുഡേയ്സ് ചാണക്യ, ഇന്ത്യ ടുഡേ-ആക്സിസ് മൈ ഇന്ത്യ എന്നിവ ഏറെക്കുറെ കൃത്യമായ പ്രവചനം നടത്തിയിരുന്നു.

  • 18:00 PM

    Kerala Exit Poll 2026: 6.30 ഓടെ ആദ്യ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫല സൂചനകൾ പുറത്ത് വരും. മൂന്ന് മുന്നണികളും വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ്. ഭരണത്തുടർച്ചയുണ്ടാകുമെന്ന് എൽഡിഎഫ് പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഭരണമാറ്റമുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് യുഡിഎഫ്.

  • 17:15 PM

    Kerala Exit Poll 2026: എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ ഉടൻ പുറത്തുവരും. കേരളത്തിൽ എൽഡിഎഫ്, യുഡിഎഫ് സഖ്യങ്ങൾ തമ്മിലാണ് കടുത്ത മത്സരം നടക്കുന്നത്. എൻഡിഎ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുമോ സീറ്റ് നേടുമോ എന്നതും കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്നു.

  • 16:45 PM

    Kerala Exit Poll 2026: കേരളത്തിൽ ഏകദേശം 78 ശതമാനം പോളിംഗാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. മെയ് നാലിന് ആണ് ഔദ്യോഗികമായി ഫലപ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുക.

  • 16:15 PM

    Kerala Exit Poll 2026: ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നടത്തുന്ന സർവേകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് എക്സിറ്റ് പോൾ പ്രവചനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ഓരോ ഏജൻസികളും അവരുടേതായ വ്യത്യസ്ഥമായ സാമ്പിൾ രീതികളെ അവലംബിച്ചാണ് സർവേ നടത്തുന്നത്.

  • 16:00 PM

    Kerala Exit Poll 2026: സീനിയ എഐ എക്സിറ്റ് പോൾ, സിവോട്ടർ, ആക്സിസ് മൈ ഇന്ത്യ, ഇപ്സോസ്, ജൻ കി ബാത്ത്, ടുഡേയ്സ് ചാണക്യ തുടങ്ങിയ എജൻസികൾ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവിടും.

  • 16:00 PM

    Kerala Exit Poll 2026: കേരളം ആര് ഭരിക്കുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവുമായി എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ ഉടൻ. ഏപ്രിൽ ഒമ്പതിനാണ ്കേരളത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. 14 ജില്ലകളിലായി 140 മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്.

