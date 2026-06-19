Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Kerala
  • /Kerala Budget 2026 Live Update:തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയ്ക്കായി1,422 കോടി, രണ്ട് പുതിയ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ കൂടിതുടങ്ങും
Live Now

Kerala Budget 2026 Live Update:തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയ്ക്കായി1,422 കോടി, രണ്ട് പുതിയ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ കൂടിതുടങ്ങും

Kerala Budget 2026: വിഡി സതീശൻ ആദ്യമായാണ് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

Written ByBinu Phalgunan A
Published: Jun 19, 2026, 09:26 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:21 AM IST
Kerala Budget 2026 Live Update:തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയ്ക്കായി1,422 കോടി, രണ്ട് പുതിയ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ കൂടിതുടങ്ങും
Image Credit: VD Satheesan Budget Presentation
19 June 2026 10:15 AM (IST)

ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ നടപ്പിലാക്കാൻ 10 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയാൻ 'മകൾക്കൊപ്പം' പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും

19 June 2026 10:15 AM (IST)

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയ്ക്കായി 1,422 കോടി രൂപ അനുവദിക്കും.

19 June 2026 10:00 AM (IST)

കേരളത്തിൽ രണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ കൂടി. തിരുവനന്തപുരത്ത് രണ്ടാമത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് തുടങ്ങും. ഹരിപ്പാട് പുതിയ മെഡിക്കൽ കോളേജ്.

19 June 2026 10:00 AM (IST)

വന്യജീവി സംഘർഷം പരിഹരിക്കാൻ 192.20 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി. ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ സഹായത്തോടെ ആയിരിക്കും ഇത് നടപ്പിലാക്കുക.

19 June 2026 10:00 AM (IST)

Kerala Budget: കെഎസ്ആർടിസി ബസ്സുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള സൌജന്യ യാത്രാ പദ്ധതിയായ പ്രിയദർശിന്  പദ്ധതിയ്ക്കായി 600 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി

19 June 2026 09:45 AM (IST)

Kerala Budget 2026: ക്ഷീര വികസന മേഖലയ്ക്ക് 102.88 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. മൂന്നു വർഷത്തിനുള്ളിൽ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിദിന പാലുൽപാദനം ഒരു കോടി ലീറ്ററാക്കി ഉയർത്തും. സ്കൂളുകളിൽ പൌൾട്രി ക്ലബ്ബ് രൂപീകരിക്കും.

 

19 June 2026 09:45 AM (IST)

പ്രവാസികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി ഇൻവെസ്റ്റ്മന്റ് ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കും.

19 June 2026 09:45 AM (IST)

കേരളത്തിലെ ഫുട്ബോൾ പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്തി പ്രോത്സാഹനം നൽകാൻ ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളോടെ മലബാറിൽ സ്റ്റേഡിം നിർമിക്കും. ഇതിനാി 50 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി.

 

19 June 2026 09:45 AM (IST)

കേരള സ്കൂൾ ഓഫ് പ്ലാനിങ്, ആർകിടെക്ച്ചർ ആന്റ് ഡിസൈൻ പിപിപി മോഡലിൽ ആരംഭിക്കും. ഇതിനായി 2 കോടി രൂപ വകയിരുത്തും

19 June 2026 09:30 AM (IST)

ഉമ്മൻ ചാണ്ടി ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും. ഓരോ കുടുംബംത്തിനും 25 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ് ലഭ്യമാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. പ്രാരംഭ ചെലവുകൾക്കായി 10 കോടി വകയിരുത്തി.

19 June 2026 09:30 AM (IST)

എംടി വാസുദേവൻ നായരുടെ പേരിൽ കൾച്ചറൽ പാർക്ക് സ്ഥാപിക്കും. വിവിധ സൌകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുക്കും. 50 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി. പാർക്കിന്റെ നടത്തിപ്പിനായി ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിക്കും.

19 June 2026 09:30 AM (IST)

സിനിമ മേഖലയ്ക്കായി പ്രത്യേക പദ്ധതി. ജെസി ഡാനിയൽ ഫിലിം സിറ്റി സ്ഥാപിക്കും. പദ്ധതിയ്ക്കായി 100 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി

19 June 2026 09:30 AM (IST)

Aviation Hub: കേരളത്തെ ഏവിയേഷൻ ഹബ്ബായി മാറ്റും. ഏവിയേഷൻ ലോജിസ്റ്റിക് ഹബ്ബിനായി 200 കോടി രൂപ ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തി

19 June 2026 09:30 AM (IST)

Kerala Knowledge Valley Project: കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കേരളത്തിൽ തന്നെ മികച്ച അവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ കേരള നോളജ് വാലി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും. ഇതിനായി 100 കോടി രൂപ ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തുന്നു

19 June 2026 09:30 AM (IST)

Kerala Budget 2026: വയോജന വകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 10 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി വയോജന വകുപ്പ് രൂപീകരിച്ചത് കേരള സർക്കാരാണ്

19 June 2026 09:30 AM (IST)

Kerala Budget 2026: ഭൂപരിഷ്കരണം -2 നടപ്പിലാക്കും. കേരളത്തിന്റെ സാന്പത്തിക ഭാവിയ്ക്ക് ഗുണകരമായ രീതിയിൽ ഈ നയം നടപ്പിൽ വരുത്തും

19 June 2026 09:30 AM (IST)

Kerala Budget 2026: മാരിടൈം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാക്കി കേരളത്തെ മാറ്റാൻ ‘മിഷൻ സമുദ്ര നടപ്പിലാക്കും

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Kerala Budget 2026
VD Satheesan

About the Author

Binu Phalgunan A

Binu Phalgunan A

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയമുള്ള ആളാണ് ബിനു ഫൽഗുനൻ. ടെലിവിഷൻ, പത്രം, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്തു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആയാണ് തുടക്കം. പിന്നീട് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആയി. അതിന് ശേഷം ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ. എട്ട് വർഷത്തിലധികം വൺഇന്ത്യ മലയാളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ചുമതല വഹിക്കുന്നു. ഇമെയിൽ: binu.phalgunan@India.com

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Kerala Budget 2026: മാരിടൈം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാക്കി കേരളത്തെ മാറ്റാൻ ‘മിഷൻ സമുദ്ര’
Kerala Budget 202638 min ago
2
Nipah virus53 min ago
3
Kerala Budget 202659 min ago
4
Kerala Rain Alert1 hr ago
5
budget 20262 hrs ago