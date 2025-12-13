English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kerala Local Body Election Result 2025 Live: തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം: ആര് വാഴും? ആര് വീഴും? വോട്ടെണ്ണൽ തുടരുന്നു; 3 കോർപറേഷനുകളിൽ എൽഡിഎഫിന് ലീഡ്, തിരുവനന്തപുരത്ത് എൻഡിഎ മുന്നിൽ, തൃശൂരിൽ യുഡിഎഫ്

Kerala Local Body Election Result 2025 Live: കേരളം ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യ ഫല സൂചനകൾ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ അറിയാം...  

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 13, 2025, 09:17 AM IST

Live Blog

Kerala Local Body Election Result 2025 Live Updates: സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളിലായി നടന്ന തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം ഇന്നറിയാം. രാവിലെ എട്ടു മണിയോടെ വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിക്കും. അതിനു മുന്നോടിയായി 07:45 ന് സ്ട്രോങ്ങ് റൂമുകൾ തുറക്കും. 

ആദ്യം പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകളും പിന്നീട്  ഇവിഎം മെഷീനുകളും എണ്ണി തുടങ്ങും. സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഫലം തത്സമയം അറിയാൻ 3 വെബ്സൈറ്റുകളാണ് ഉള്ളത്. https://sec.kerala.gov.in/ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഫലം തത്സമയം അറിയാനുള്ള 3 വെബ്‌സൈറ്റുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. https://trend.sec.kerala.gov.in, https://lbtrend.kerala.gov.in, https://trend.kerala.nic.in എന്നിവയാണ് ആ 3 സൈറ്റുകൾ. 

ആദ്യ ഫലങ്ങൾ രാവിലെ 830 ഓടെ  ലഭിച്ചു തുടങ്ങും.  സംസ്ഥാനത്ത് മൊത്തം 244 വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. 

13 December, 2025

  • 09:00 AM

    Kerala Local Body Results 2025 Live: പത്തനംതിട്ടയിൽ 4 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ എൻഡിഎ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു

    പത്തനംതിട്ടയിൽ 4 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ എൻഡിഎ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു

  • 09:00 AM

    Kerala Local Body Results 2025 Live: കണ്ണൂർ ഇരിട്ടി നഗരസഭ വാര്‍ഡ് 1 ൽ യുഡിഎഫ് വിജയിച്ചു 

    കണ്ണൂർ ഇരിട്ടി നഗരസഭ വാര്‍ഡ് 1 ൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി നദീറ അമേരി വിജയിച്ചു

  • 09:00 AM

    Kerala Local Body Results 2025 Live: പത്തനംതിട്ടയിലെ ലീഡ് നില

    അയിരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ എൻഡിഎ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു

    റാന്നി പഞ്ചായത്ത് ഒന്നും രണ്ടും വാർഡുകളിൽ എൽഡിഎഫ് വിജയിച്ചു

    പന്തളം നഗരസഭ വിവിപാറ്റുകൾ എണ്ണിത്തുടങ്ങിയില്ല

  • 08:45 AM

    Kerala Local Body Results 2025 Live: തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനിൽ എൻഡിഎയ്ക്ക് ലീഡ് 

    തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനിൽ എൻഡിഎയ്ക്ക് ലീഡ്, ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം; 7 സീറ്റിൽ ലീഡ്

  • 08:30 AM

    Kerala Local Body Results 2025 Live: മലപ്പുറം-എടയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രത്തിൽ തർക്കം

     പല പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകളും ടേബിളിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് എൽഡിഎഫ്

  • 08:30 AM

    Kerala Local Body Results 2025 Live: തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കുറിച്ച് ബിജെപി നേതാവ് ഷോൺ ജോർജ്

    മധ്യ കേരളത്തിൽ ബിജെപി മികച്ച ഭൂരിപക്ഷം നേടുമെന്നും കൂടാതെ തെക്കൻ കേരളത്തിലും ഇത്തവണ പാർട്ടി ശക്തമായ വിജയം നേടുമെന്നും ഷോൺ ജോർജ്. 

     

  • 08:30 AM

    Kerala Local Body Results 2025 Live: കോതമംഗലം, പിറവം, ഏലൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ യുഡിഎഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു

    കോതമംഗലം മുനിസിപ്പാലിറ്റി യുഡിഎഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു 

    പിറവം മുനിസിപ്പാലിറ്റി യുഡിഎഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു 

    ഏലൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി യുഡിഎഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു

  • 08:30 AM

    Kerala Local Body Results 2025 Live: കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിൽ യുഡിഎഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു 

    കളമശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ എൽഡിഎഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു 

    മൂവാറ്റുപുഴ മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിൽ യുഡിഎഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു

  • 08:15 AM

    Kerala Local Body Results 2025 Live: സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിൽ വിവാദമുണ്ടായ മുട്ടടയിൽ എൽഡിഎഫിന് ലീഡ്

    മുട്ടടയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ വൈഷ്ണ പിന്നിൽ

  • 08:15 AM

    തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു സീറ്റിൽ എൽഡിഎഫിന് ലീഡ്

    തീരദേശമേഖലയിലെ വോട്ടുകളാണ് ആദ്യം എണ്ണുന്നത്

  • 08:15 AM

    Kerala Local Body Results 2025 Live: തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷനിലെ 4 ഡിവിഷനുകളിലെ പോസ്റ്റൽ വോട്ട് എണ്ണുന്നു

    തൃശ്ശൂർ 

    കോർപ്പറേഷൻ സീറ്റ്  നില ആകെ 56

    LDF 0
    UDF 0
    NDA 1

  • 08:15 AM

    Kerala Local Body Results 2025 Live: കൊല്ലം കോർപ്പറേഷനിൽ ആദ്യ ലീഡ് എൽഡിഎഫിന്

    എൽ ഡി എഫ് 5 സീറ്റിൽ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു

    യുഡിഎഫ് 3 സീറ്റിലും 

  • 08:15 AM

    Kerala Local Body Results 2025 Live: കൊച്ചി കോർപറേഷനിൽ തപാൽ വോട്ടിൽ UDF ന് 3 ഇടത്ത് ലീഡ്

    കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിൽ തപാൽ വോട്ട് എണ്ണൽ തുടങ്ങി

  • 08:00 AM

    Kerala Local Body Results 2025 Live: നാലാഞ്ചിറയിലെ സർവോദയ വിദ്യാലയ ഐസിഎസ്ഇ സ്കൂളിലെ വോട്ടെണ്ണൽ സ്റ്റേഷന് പുറത്ത് നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ

    കേരള തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള നാലാഞ്ചിറയിലെ സർവോദയ വിദ്യാലയ ഐസിഎസ്ഇ സ്കൂളിലെ വോട്ടെണ്ണൽ സ്റ്റേഷന് പുറത്ത് നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ. 244 വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി രാവിലെ 8 മണിക്ക് വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിക്കും.

     

  • 08:00 AM

    Kerala Local Body Results 2025 Live: എൽഡിഎഫിന് ഉജ്ജ്വല വിജയമുണ്ടാകും: മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

    എൽഡിഎഫിന് ഉജ്ജ്വല വിജയമുണ്ടാകുമെന്നും അനുകൂല തരംഗമുണ്ടാകുമെന്നും  തിരുവനന്തപുരത്ത് 55 നും 60 ഇടയ്ക്ക് സീറ്റുകള്‍ പിടിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

  • 07:45 AM

    Kerala Local Body Results 2025 Live: വോട്ടെണ്ണല്‍ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ സ്ട്രോങ് റൂമുകൾ തുറന്നു

    വോട്ടെണ്ണല്‍ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ സ്ട്രോങ് റൂമുകൾ തുറന്നു. കൃത്യം എട്ട് മണിക്ക് വോട്ടെണ്ണല്‍ ആരംഭിക്കും. ആദ്യഫലങ്ങൾ 8:30 ഓടെ.

  • 07:30 AM

    Kerala Local Body Results 2025 Live: സംസ്ഥാനത്ത് മൊത്തം പോളിംഗ് 73.56 ശതമാനം

    തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ 73.56 ശതമാനം പോളിംഗ് ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആദ്യ ഘട്ടത്തിലെ 70.91 ശതമാനത്തെ പോളിങ്ങിനെ മറികടന്ന് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ 76.08 ശതമാനം പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

  • 07:15 AM

    Kerala Local Body Results 2025 Live: ആദ്യ ഫലസൂചനകൾ അര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 

    ആദ്യ അര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഫലസൂചനകൾ ലഭിച്ച് തുടങ്ങുമെന്ന് സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ അറിയിച്ചു.

  • 07:00 AM

    Kerala Local Body Results 2025 Live: ആഹ്ളാദ പ്രകടനങ്ങളിൽ മിതത്വം പാലിക്കണം: സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ 

    തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയാഹ്ളാദ പ്രകടനങ്ങളിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും മിതത്വം പാലിക്കണമെന്നും ഡിസംബർ 18 വരെ മാതൃകാ പെരുമാറ്റചട്ടം നിലവിലുണ്ടെന്നും പൊതുനിരത്തുകളിലും ജംഗ്ഷനുകളിലും ഗതാഗതത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാക്കുകയോ ശല്യപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ലൗഡ്‌സ്പീക്കർ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ 

  • 06:45 AM

    Kerala Local Body Results 2025 Live: ഇത്തവണയാണ് ഏറ്റവുമധികം വോട്ടർമാർ വോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്

    തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവുമധികം വോട്ടർമാർ ഇത്തവണയാണ് വോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ടു ഘട്ടമായി നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ ആകെ വോട്ട് ചെയ്തത് 21079609 വോട്ടർമാരാണ് 

