Kerala Local Body Election Result 2025 Live: തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം: ആര് വാഴും? ആര് വീഴും? വോട്ടെണ്ണൽ തുടരുന്നു; 3 കോർപറേഷനുകളിൽ എൽഡിഎഫിന് ലീഡ്, തിരുവനന്തപുരത്ത് എൻഡിഎ മുന്നിൽ, തൃശൂരിൽ യുഡിഎഫ്

Kerala Local Body Election Result 2025 Live Updates: സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളിലായി നടന്ന തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം ഇന്നറിയാം. രാവിലെ എട്ടു മണിയോടെ വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിക്കും. അതിനു മുന്നോടിയായി 07:45 ന് സ്ട്രോങ്ങ് റൂമുകൾ തുറക്കും.
ആദ്യം പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകളും പിന്നീട് ഇവിഎം മെഷീനുകളും എണ്ണി തുടങ്ങും. സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഫലം തത്സമയം അറിയാൻ 3 വെബ്സൈറ്റുകളാണ് ഉള്ളത്. https://sec.kerala.gov.in/ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഫലം തത്സമയം അറിയാനുള്ള 3 വെബ്സൈറ്റുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. https://trend.sec.kerala.gov.in, https://lbtrend.kerala.gov.in, https://trend.kerala.nic.in എന്നിവയാണ് ആ 3 സൈറ്റുകൾ.
ആദ്യ ഫലങ്ങൾ രാവിലെ 830 ഓടെ ലഭിച്ചു തുടങ്ങും. സംസ്ഥാനത്ത് മൊത്തം 244 വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഉള്ളത്.