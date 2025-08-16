തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള അന്തിമ വോട്ടര് പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഓഗസ്റ്റ് 30 വരെ സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അവധിയില്ല. ഈ മാസം 30 വരെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള് തുറന്ന് പ്രവര്ത്തിക്കാന് നിര്ദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പല് കൗണ്സില്, മുനിസിപ്പല് കോര്പ്പറേഷന് ഓഫീസുകള് തുറന്ന് പ്രവര്ത്തിക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം.
അവധി ഒഴിവാക്കി തുറന്നു പ്രവര്ത്തിക്കണമെന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളോടും നഗരസഭാ ഫീസുകളോടും സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിര്ദ്ദേശിച്ചു. സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് സെക്രട്ടറി ബി.എസ്.പ്രകാശാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവിറക്കിയത്. പേരു ചേര്ക്കാൻ അപേക്ഷ നൽകിയവരുടെ ഹിയറിങ്ങിനും മറ്റു ജോലികള്ക്കുമായാണ് അവധി ഒഴിവാക്കാനുള്ള നിര്ദ്ദേശം. ഈ മാസം 30 ന് അന്തിമ വോട്ടര് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്.
