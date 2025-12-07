English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Local Body Election 2025: കരുത്തുകാട്ടി മുന്നണികൾ, പരസ്യപ്രചരണത്തിന് അവസാനം; ഏഴ് ജില്ലകൾ മറ്റന്നാൾ പോളിങ് ബൂത്തിലേക്ക്

Local Body Election 2025: കരുത്തുകാട്ടി മുന്നണികൾ, പരസ്യപ്രചരണത്തിന് അവസാനം; ഏഴ് ജില്ലകൾ മറ്റന്നാൾ പോളിങ് ബൂത്തിലേക്ക്

Local Body Election: തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം എന്നീ ജില്ലകളിലെ പരസ്യപ്രചരണമാണ് അവസാനിച്ചത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 7, 2025, 07:08 PM IST
  • 1.32 കോടി വോട്ടർമാർ ചൊവ്വാഴ്ച വിധിയെഴുതും
  • രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിൽ തൃശൂർ മുതൽ കാസർകോട് വരെയുള്ള ജില്ലകളാണ് വിധിയെഴുതുന്നത്

  Local Body Election: ആദ്യഘട്ടത്തിനുള്ള പരസ്യപ്രചാരണം നാളെ അവസാനിക്കും; അങ്കത്തിന് മുന്നണികള്‍

Local Body Election 2025: കരുത്തുകാട്ടി മുന്നണികൾ, പരസ്യപ്രചരണത്തിന് അവസാനം; ഏഴ് ജില്ലകൾ മറ്റന്നാൾ പോളിങ് ബൂത്തിലേക്ക്

തിരുവനന്തപുരം: നാളെ നിശബ്ദ പ്രചരണം. മറ്റന്നാൾ ഏഴ് ജില്ലകൾ പോളിങ് ബൂത്തിലേക്ക്. തെക്കൻ-മധ്യകേരളത്തിലെ ജില്ലകളിലാണ് മറ്റന്നാൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം എന്നീ ജില്ലകളിലെ പരസ്യപ്രചരണമാണ് അവസാനിച്ചത്.

1.32 കോടി വോട്ടർമാർ ചൊവ്വാഴ്ച വിധിയെഴുതും. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായും ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ മുൻകരുതൽ എടുത്തതായും സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ എ ഷാജഹാൻ അറിയിച്ചു.

രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിൽ തൃശൂർ മുതൽ കാസർകോട് വരെയുള്ള ജില്ലകളാണ് വിധിയെഴുതുന്നത്. പരസ്യപ്രചരണം ഒമ്പതിന് അവസാനിക്കും. 13ന് ഫലം അറിയാം. ഏഴ് ജില്ലകളിൽ നാളെ നിശബ്ദ പ്രചരണം നടക്കും. മറ്റന്നാൾ വിധിയെഴുത്ത്.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

