  • Local Body Election Kerala 2025: നാളെ തൃശൂർ മുതൽ കാസ‍ർകോട് വരെ സമ്പൂർണ അവധി; രണ്ടാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് ഏഴ് ജില്ലകളിൽ

Kerala Holiday: വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് നിശബ്ദ പ്രചരണമാണ്. തൃശൂർ മുതൽ കാസർകോട് വരെയുള്ള ജില്ലകളിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 10, 2025, 09:25 AM IST
  • ആകെ 15337176 വോട്ടർമാരാണ് പട്ടികയിൽ ഉള്ളത്
  • തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ജില്ലകളിൽ രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെ പോളിം​ഗ് സാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്യും

തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ഏഴ് ജില്ലകളിൽ നാളെ (ഡിസംബർ 11) പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഉൾപ്പെടെയാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.

വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് വേതനത്തോടെയുള്ള അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. രണ്ടാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിന് ഒരു ദിവസം മാത്രമാണ് ശേഷിക്കുന്നത്. വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് നിശബ്ദ പ്രചാരണമാണ്. തൃശ്ശൂർ മുതൽ കാസർകോട് വരെ ഏഴ് ജില്ലകളിലേക്കാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. 470 പഞ്ചായത്തിലെ 9027 വാർഡിലേക്കും 77 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ 1177 ഡിവിഷനിലേക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും.

ഏഴ്‌ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ 182 ഡിവിഷനിലേക്കും 47 മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ 1834 ഡിവിഷനിലേക്കും തൃശൂർ, കോഴിക്കോട്‌, കണ്ണൂർ കോർപറേഷനുകളിലായി 188 ഡിവിഷനിലേക്കുമാണ്‌ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ നടക്കുന്നത്. ആകെ 15337176 വോട്ടർമാരാണ് പട്ടികയിൽ ഉള്ളത്. ഇതിൽ പുരുഷൻമാർ - 7246269, സ്ത്രീകൾ - 8090746, ട്രാൻസ്ജെൻഡർ - 161 എന്നിങ്ങനെയാണ് കണക്ക്.

3293 പ്രവാസി വോട്ടർമാരും പട്ടികയിൽ ഉണ്ട്. ആകെ 38994 സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് (18974 പുരുഷന്മാരും, 20020 സ്ത്രീകളും) മത്സര രം​ഗത്ത് ഉള്ളത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡുകളിലേക്ക് 28274 ഉം, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലേയ്ക്ക് 3742 ഉം, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേയ്ക്ക് 681 ഉം, മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലേയ്ക്ക് 5546 ഉം, കോർപ്പറേഷനുകളിലേയ്ക്ക് 751 ഉം സ്ഥാനാർത്ഥികളുമാണ് മത്സര രം​ഗത്തുള്ളത്.

മലപ്പുറം മൂത്തേടം പഞ്ചായത്തിലെ ഏഴാം വാർഡിൽ യുഡിഎഫ്‌ സ്ഥാനാർഥി മരിച്ചതിനാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ മാറ്റിവച്ചു. പഞ്ചായത്തുകളിൽ 28,288, ബ്ലോക്കിലേക്ക്‌ 3,742, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്ക്‌ 681, മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലേക്ക്‌ 5,551, കോർപറേഷനുകളിലേക്ക്‌ 751 എന്നിങ്ങനെയാണ്‌ സ്ഥാനാർഥികൾ മത്സരിക്കുന്നത്.

രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ജില്ലകളിൽ പോളിം​ഗ് സാമഗ്രികളുടെ വിതരണം ചെയ്യും. ആലപ്പുഴ മണ്ണഞ്ചേരിയിൽ വോട്ടിങ് യന്ത്രത്തിലെ തകരാർ മൂലം നിർത്തിവച്ച വോട്ടെടുപ്പ് നാളെ റീപോളിങ് നടത്തും. ഡിസംബർ 13ന് ആണ് വോട്ടെണ്ണൽ.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Local Body Electionlocal body election kerala

