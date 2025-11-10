Local Body Election: ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയായി; സംസ്ഥാനത്ത് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം ഇന്ന്

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തിയതി പ്രഖ്യാപനം നടത്തും. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയാകും പ്രഖ്യാപനം നടത്തുക. തെര്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു.
സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതികളിൽ ആകെയുള്ള 6 കോർപ്പറേഷനുകളിൽ അഞ്ചിടത്തും ഭരിക്കുന്നത് ഇടതുമുന്നണിയാണ്. തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശ്ശൂർ, കൊല്ലം കോർപ്പറേഷനുകളാണ് എൽഡിഎഫ് ഭരിക്കുന്നത്. യുഡിഎഫ് ഭരണം കണ്ണൂരിൽ മാത്രമാണ്.
87 നഗരസഭകളാണ് ആകെയുള്ളത്. അതിൽ 44 നഗരസഭകളിൽ ഇടതുമുന്നണിയും 41 ഇടത്ത് യുഡിഎഫുമാണ് ഭരിക്കുന്നത്. പാലക്കാട്, പന്തളം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ബിജെപി ഭരണമാണുള്ളത്.14 ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിൽ 11 ഇടത്ത് ഇടത് ഭരണവും മൂന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിൽ യുഡിഎഫ് ഭരണവുമാണ്. എറണാകുളം, വയനാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലാണ് യുഡിഎഫ് ഭരിക്കുന്നത്.
സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ 152 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളാണുള്ളത്. ഇതിൽ എല്ഡിഎഫ് ഭരിക്കുന്നത് 113 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലാണ്. 38 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിൽ യുഡിഎഫും ഭരിക്കുന്നു. 941 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിൽ 571 ഉം ഭരിക്കുന്നത് ഇടതുമുന്നണിയാണ്. 351 പഞ്ചായത്തുകളിൽ യുഡിഎഫ് ഭരണവും. 12 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് എൻഡിഎ ഭരണമുള്ളത്. മറ്റുള്ളവർ 7 പഞ്ചായത്തുകളിലും ഭരണ സാരഥ്യത്തിലുണ്ട്.
