English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Lorry Accident: നിയന്ത്രണം വിട്ട ലോറി മരത്തിലിടിച്ചു, ഡ്രൈവർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; മരിച്ചത് തമിഴ്നാട് സ്വദേശി

Lorry Accident: നിയന്ത്രണം വിട്ട ലോറി മരത്തിലിടിച്ചു, ഡ്രൈവർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; മരിച്ചത് തമിഴ്നാട് സ്വദേശി

Lorry Accident In Wayanad: മിനിലോറിയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ടുമണിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 2, 2026, 04:07 PM IST
  • ബ്രേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ലോറി സമീപത്തുള്ള തോട്ടത്തിലെ മരത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു
  • തമിഴ്നാട് സ്വദേശി ദിനകരനാണ് മരിച്ചത്

Read Also

  1. Kuthiran Accident: ലോറി മറിഞ്ഞത് 40 അടി താഴ്ചയിൽ,ഒരാൾ മരിച്ചു,തുരങ്കം തുറക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: പുതുവർഷത്തിലെ രണ്ടാം ദിനവും സ്വർണവില മുകളിലേക്ക്; ഇന്ന് കൂടിയത് എത്രയെന്ന് നോക്കാം
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: പുതുവർഷത്തിലെ രണ്ടാം ദിനവും സ്വർണവില മുകളിലേക്ക്; ഇന്ന് കൂടിയത് എത്രയെന്ന് നോക്കാം
Gold Rate Kerala Today: പുതുവർഷത്തിൽ വീണ്ടും സ്വർണവില മുകളിലേക്ക്; ഇന്ന് കൂടിയത് ഇത്രയും...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: പുതുവർഷത്തിൽ വീണ്ടും സ്വർണവില മുകളിലേക്ക്; ഇന്ന് കൂടിയത് ഇത്രയും...
Kerala KN-604 Lottery Result: പുതുവർഷത്തിലെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ കോടിപതിയായതാര്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
Kerala KN-604 Lottery Result: പുതുവർഷത്തിലെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ കോടിപതിയായതാര്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
Shukra Surya Yuti: ജനുവരിയിലെ ശുക്രാദിത്യ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും വമ്പൻ നേട്ടങ്ങൾ
7
Shukraditya yoga
Shukra Surya Yuti: ജനുവരിയിലെ ശുക്രാദിത്യ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും വമ്പൻ നേട്ടങ്ങൾ
Lorry Accident: നിയന്ത്രണം വിട്ട ലോറി മരത്തിലിടിച്ചു, ഡ്രൈവർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; മരിച്ചത് തമിഴ്നാട് സ്വദേശി

വയനാട്: നെല്ലാറച്ചാലിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട ലോറി മരത്തിലിടിച്ച് ഡ്രൈവർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. തമിഴ്നാട് സ്വദേശി ദിനകരനാണ് മരിച്ചത്. മഞ്ഞപ്പറയിൽ നിന്നും നെല്ലറചാലിലേക്കു  പോവുകയായിരുന്നു മിനിലോറിയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.

Add Zee News as a Preferred Source

വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ടുമണിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ബ്രേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ലോറി സമീപത്തുള്ള തോട്ടത്തിലെ മരത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. ലോറിയുടെ ഡ്രൈവർ സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ മരണപ്പെട്ടു.

നാട്ടുകാരും പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും നടത്തിയ ശ്രമകരമായ ദൗത്യത്തിലൂടെയാണ് മിനിലോറിയുടെ ക്യാബിൻ പൊളിച്ച് ദിനകരനെ പുറത്തെടുത്തത്. വാഹനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദിനകരൻ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടയിരുന്നു. മൃതദേഹം ബത്തേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

AccidentLorry AccidentWayanad

Trending News