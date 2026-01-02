Lorry Accident: നിയന്ത്രണം വിട്ട ലോറി മരത്തിലിടിച്ചു, ഡ്രൈവർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; മരിച്ചത് തമിഴ്നാട് സ്വദേശി

വയനാട്: നെല്ലാറച്ചാലിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട ലോറി മരത്തിലിടിച്ച് ഡ്രൈവർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. തമിഴ്നാട് സ്വദേശി ദിനകരനാണ് മരിച്ചത്. മഞ്ഞപ്പറയിൽ നിന്നും നെല്ലറചാലിലേക്കു പോവുകയായിരുന്നു മിനിലോറിയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.
വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ടുമണിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ബ്രേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ലോറി സമീപത്തുള്ള തോട്ടത്തിലെ മരത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. ലോറിയുടെ ഡ്രൈവർ സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ മരണപ്പെട്ടു.
നാട്ടുകാരും പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും നടത്തിയ ശ്രമകരമായ ദൗത്യത്തിലൂടെയാണ് മിനിലോറിയുടെ ക്യാബിൻ പൊളിച്ച് ദിനകരനെ പുറത്തെടുത്തത്. വാഹനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദിനകരൻ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടയിരുന്നു. മൃതദേഹം ബത്തേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
