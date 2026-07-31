/ലോട്ടറി തൊഴിലാളികൾക്ക് ഓണസമ്മാനവുമായി സർക്കാർ; ഉത്സവബത്തയും പെൻഷനും വർധിപ്പിച്ചു!

തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി ഏജന്റുമാര്ക്കും വില്പ്പനക്കാര്ക്കും ഓണം ഉത്സവബത്തയായി 8500 രൂപയും പെന്ഷന്കാര്ക്ക് 3750 രൂപയുമാണ് അനുവദിച്ച് സർക്കാർ. പുതുയുഗ യാത്രയില് ലോട്ടറി തൊഴിലാളികള്ക്ക് നല്കിയ വാഗ്ദാനം പാലിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ 1000 രൂപയാണ് ഇക്കുറി വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ലോട്ടറി തൊഴിലാളികൾക്കും പെൻഷൻകാർക്കും ഒരേപോലെ തുക വർധിപ്പിക്കുന്നത്. 26,47,11,250 രൂപയാണ് ഇതിനായി സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോട്ടറി ക്ഷേമനിധി ബോര്ഡിലെ 26,980 സജീവ അംഗങ്ങള്ക്കും 9345 പെന്ഷന്കാര്ക്കും സർക്കാരിന്റെ ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും.
Minister Ramesh Chennithala: നീറ്റ് പ്രതിഷേധത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം: കേരളത്തിലെ കേസുകൾ മുഴുവൻ പിൻവലിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി
തിരുവനന്തപുരം: ഡൽഹിയിലെ നീറ്റ് സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മുഴുവൻ കേസുകളും പിൻവലിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനം. എത്ര കേസുകൾ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും അവയെല്ലാം പിൻവലിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഡിജിപിക്ക് അടിയന്തര നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ നൽകിയ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ നടപടി. കേസ് പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശന് നൽകിയിരുന്നു. ശേഷം തുടർന്നുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു.
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