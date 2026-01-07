Dead Body Found: കമിതാക്കൾ ലോഡ്ജ് മുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: വിതുരയിൽ ലോഡ്ജിൽ കമിതാക്കൾ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ. മാരായമുട്ടം സ്വദേശി സുബിൻ (28) ആര്യൻകോട് സ്വദേശിനി മഞ്ജു (31) എന്നിവരെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ലോഡ്ജിലെ ജനലിൽ ബെഡ് ഷീറ്റിൽ തൂങ്ങിയ നിലയിലാണ് ഇരുവരെയും കണ്ടെത്തിയത്.
ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30 ഓടെയാണ് ഇവരെ മരിച്ച നിലയിൽ കാണുന്നത്. വിതുര പോലീസ് എത്തി കതക് ചവിട്ടി തുറന്നാണ് അകത്ത് കയറിയത്. രാവിലെ ലോഡ്ജ് ജീവനക്കാർ റൂമിൽ തട്ടി വിളിച്ചപ്പോൾ കതക് തുറന്നില്ല. ഉച്ചയ്ക്ക് കതകിൽ തട്ടി നോക്കിയപ്പോഴും പ്രതികരണം ഉണ്ടായില്ല.
തുടർന്ന് ലോഡ്ജ് ജീവനക്കാർ വിതുര പോലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്നലെ രാവിലെ 11 മണിക്കാണ് റൂം എടുത്തത്. അതിന് ശേഷം ഇവരെ പുറത്ത് കണ്ടില്ല. ഇരുവരും വിവാഹിതരാണ്. ഇരുവർക്കും ഏഴും ആറും വയസായ കുട്ടികളുണ്ട്. ഇരുവരും പ്രണയത്തിലായിരുന്നു.
ഇത് ഇരുവരുടെയും വീട്ടിൽ അറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മുറിയിൽ നിന്ന് വിഷവും ജ്യൂസും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇരുവരും വിഷം കഴിച്ച ശേഷം തൂങ്ങിമരിച്ചതാകാമെന്നാണ് നിഗമനം. ഇരുവരെയും കാണാതായതിന് മാരായമുട്ടത്തും ആര്യൻകോടും കേസുണ്ടായിരുന്നു.
