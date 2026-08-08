തിരുവനന്തപുരം: തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും വടക്കൻ ഒഡിഷയ്ക്കു മുകളിലുമായി രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദത്തിന്റെ ഫലമായി ഓഗസ്റ്റ് എട്ട് മുതൽ 12 വരെ കേരളത്തിൽ മഴ ശക്തമാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഓഗസ്റ്റ് 8, 9 തിയതികളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റിനും സാധ്യത. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ശനിയാഴ്ച പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോഡ് എന്നീ ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപതിന് കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോഡ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് നിലവിലുണ്ടാകും.
മണ്ണിടിച്ചിൽ, ഉരുൾപൊട്ടൽ, മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളിലും പുഴയോരങ്ങളിലും അണക്കെട്ടുകളുടെ തീരങ്ങളിലും കഴിയുന്നവർ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ തയ്യാറാകണമെന്ന് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി. ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ദൃഢതയില്ലാത്ത വീടുകളിൽ കഴിയുന്നവർ മുൻകരുതലെടുക്കണം. അനാവശ്യ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കാനും ജലാശയങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുന്നതും പാലങ്ങളിൽ കാഴ്ച കാണാൻ നിൽക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കാനും കർശന നിർദേശമുണ്ട്.
അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ജില്ലകളിൽ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂമുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. സഹായങ്ങൾക്ക് 1077, 1070 എന്നീ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാം. അപകടസാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർ എമർജൻസി കിറ്റുകൾ കരുതിവെക്കണമെന്നും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ അറിയാൻ ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
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