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Heavy Rain In Kerala: ബം​ഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദം; കേരളത്തിൽ മഴ തുടരും, ഏഴ് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്

Low Pressure Formed In Bay Of Bengal: വിവിധ ജില്ലകളിൽ ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനാവശ്യ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കാനും ജലാശയങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുന്നതും പാലങ്ങളിൽ കാഴ്ച കാണാൻ നിൽക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കാനും കർശന നിർദേശമുണ്ട്.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 08, 2026, 05:11 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 05:11 PM IST
Heavy Rain In Kerala: ബം​ഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദം; കേരളത്തിൽ മഴ തുടരും, ഏഴ് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്
Image Credit: File

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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