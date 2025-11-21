English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kerala Rain Alert: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദം, ചുഴലിക്കാറ്റായാൽ പേര് 'സെൻയാർ'; സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തമാകും

Senyar cyclone: നവംബർ 24ഓടെ തെക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് തീവ്ര ന്യൂനമർദമായി ശക്തിപ്രാപിക്കും.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 21, 2025, 09:54 PM IST
  • കേരളത്തിൽ അടുത്ത നാല് ദിവസം ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത
  • തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ വീണ്ടും ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

തിരുവനന്തപുരം: നവംബർ 22ഓടെ തെക്ക് കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന് മുകളിൽ പുതിയ ന്യൂനമർദം ‌രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. മലാക്ക കടലിടുക്കിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ഉയർന്ന ലെവലിൽ ചക്രവാതചുഴി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

Add Zee News as a Preferred Source

പുതിയ ന്യൂനമർദ്ദം പടിഞ്ഞാറ്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ സഞ്ചരിച്ച് നവംബർ 24ഓടെ തെക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് തീവ്ര ന്യൂനമർദമായി ശക്തിപ്രാപിക്കും. തുടർന്നുള്ള 48 മണിക്കൂറിനിടെ, പടിഞ്ഞാറ്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ സഞ്ചരിച്ച് തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ വീണ്ടും ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മുന്നറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ അടുത്ത നാല് ദിവസം ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വി​ഗദ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ ന്യൂനമർദ്ദം ചക്രവാതച്ചുഴിയായാൽ സെൻയാർ എന്നായിരിക്കും പേര്. യുഎഇയാണ് സിംഹം എന്നർഥം വരുന്ന സെൻയാർ എന്ന പേര് നിർദേശിച്ചത്. നവംബർ 27, 28 തിയതികളിൽ തമിഴ്നാട്– ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരത്ത് കരതൊടാനാണ് സാധ്യത. മൺസൂണിന് ശേഷം രൂപപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചുഴലിക്കാറ്റാകും ഇത്.

