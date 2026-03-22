Porotta Price Hike: ഡിമാൻഡ് കുറയുമോ, പൊറോട്ടയ്ക്കും കിട്ടി പണി! എല്‍പിജി ക്ഷാമത്തിനൊപ്പം പാമോയിലിനും തീവില...

പാമോയിലിന്റെ വില കൂടി ഉയർന്നതോടെയാണ് പൊറോട്ടയ്ക്ക് വില കൂട്ടാൻ ഹോട്ടലുകാർ നിർബന്ധിതരായത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 22, 2026, 11:52 PM IST
ആലപ്പുഴ: എൽപിജി പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായതോടെ ഹോട്ടലുകൾ ഓരോന്നായി അടച്ചുപൂട്ടുകയാണ്. പൊതുജനത്തെ ഇത് സാരമായി ബാദിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വന്തം സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റും മാറി താമസിക്കുന്ന, ഭക്ഷണത്തിനായി ഹോട്ടലുകളെയും മറ്റും ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ് ഇത് മൂലം പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നത്. ഹോട്ടലുകളും റെസ്റ്റോറന്റുകളും അടച്ചുപൂട്ടുന്നതോടെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നത്. 

അതിനിടെ കേരളത്തിലെ ഭക്ഷണപ്രേമികൾക്ക് ഇരുട്ടടി കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. മറ്റൊന്നുമല്ല മലയാളികളുടെ ഇഷ്ടഭക്ഷണം പൊറോട്ടയ്ക്ക് വില കൂടി. എല്‍പിജി ക്ഷാമത്തിനൊപ്പം പാമോയില്‍ വില കൂടി കൂട്ടിയതാണ് ഹോട്ടലുകള്‍ക്ക് തിരിച്ചടിയായത്. ഇതോടെ പൊറോട്ടയുടെ വില വർധിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. മൂന്ന് രൂപയാണ് പൊറോട്ടയ്ക്ക് കൂടിയത്. 

പ്രതിസന്ധി വന്നതോടെ നേരത്തെ ബിരിയാണിയ്ക്കും കറികള്‍ക്കും വില കൂട്ടിയിരുന്നു. ചെറിയ പെരുന്നാള്‍ ആഘോഷത്തിനായി അടച്ച ഹോട്ടലുകള്‍ പലതും പിന്നീട് തുറന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് വിവരം. എല്‍പിജി പ്രതിസന്ധി മറികടക്കുന്നതിനായി വേണ്ടിവന്നാൽ ഭക്ഷണങ്ങളുടെ വില വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് കേരളാ ഹോട്ടല്‍ ആന്‍ഡ് റസ്റ്ററന്‍ഡ്‌സ് അസോസിയേഷന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരുന്നു. 

അതേസമയം ഹോട്ടലുകൾക്ക് 20 ശതമാനം പാചകവാതകം നല്‍കുമെന്ന് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതുവരെ അതിനുളള നടപടിയായിട്ടില്ല. നടപ്പിലാക്കിയില്ലെങ്കില്‍ സമരം ശക്തമാക്കുമെന്നാണ് അസോസിയേഷന്‍ ഭാരവാഹികള്‍ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ശമ്പളം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഹോട്ടലുകള്‍ തുറന്നുപ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. കനലില്‍ ചുട്ടെടുക്കുന്ന അല്‍ഫാം പോലുളള വിഭവങ്ങളാണ് കൂടുതലും ഹോട്ടലുകാര്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്. 

