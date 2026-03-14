  • Kerala LPG Crisis: ​ഗ്യാസ് ഇല്ല, ജീവനക്കാർക്ക് 'വര്‍ക്ക് ഫ്രം ഹോം' അനുവദിച്ച് ടെക്നോ പാർക്ക്; സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതി അതിരൂക്ഷം, ഹോട്ടലുകളും ഹോസ്റ്റലുകളും പൂട്ടുന്നു

എൽപിജി പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് കൊച്ചിയിൽ മാത്രം 70 ശതമാനത്തോളം ഹോട്ടലുകളും അടച്ചുപൂട്ടിയതായാണ് വിവരം.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 14, 2026, 11:43 AM IST
  • ​ഗാർഹിക എൽപിജിക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം‌ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വാണിജ്യ സിലിണ്ടർ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഉറപ്പ് ലിഭിക്കുന്നില്ല.
  • ഹോട്ടലുകൾ പൂർണമായും അടച്ചിടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കെത്തിയാൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഭക്ഷണക്ഷാമവും നേരിടാനുള്ള സാധ്യതയും ഏറെയാണ്.

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് വാണിജ്യ എൽപിജി പ്രതിസന്ധി അതിരൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് നിലവിലുള്ളത്. കേരളത്തിലെ പകുതിയോളം ഹോട്ടലുകൾ അടച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. കൊച്ചിയിൽ മാത്രം 70 ശതമാനത്തോളം ഹോട്ടലുകൾ പൂട്ടിയതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. ​ഗാർഹിക എൽപിജിക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം‌ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വാണിജ്യ സിലിണ്ടർ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഉറപ്പ് ലിഭിക്കുന്നില്ല. ഹോട്ടലുകൾ പൂർണമായും അടച്ചിടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കെത്തിയാൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഭക്ഷണക്ഷാമവും നേരിടാനുള്ള സാധ്യതയും ഏറെയാണ്.  

അതിനിടെ എൽപിജി പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായതോടെ ടെക്നോ പാർക്കിലെ വിവിധ കമ്പനികൾ ജീവനക്കാർക്ക് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഹോട്ടൽ മേഖലയെ പോലെ തന്നെ ജീവനക്കാർ താമസിക്കുന്ന ഹോസ്റ്റലുകളെയും മറ്റും പ്രതിസന്ധി ബാധിച്ചതോടെയാണ് നടപടി. മാർച്ച് 15 മുതൽ 21 വരെയാണ് നിലവിൽ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പശ്ചിമേഷ്യൻ മേഖലയിൽ സംഘർഷം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് രാജ്യം ഇന്ധനക്ഷാമം നേരിടുന്നത്. ഗ്രാമമേഖലകളില്‍ എല്‍പിജി ഗ്യാസ് ബുക്കിങ് ഇടവേള 45 ദിവസമാക്കി ഉയര്‍ത്തിയിരുന്നു. നഗര മേഖലകളില്‍ ഇത് 25 ദിവസമായി തന്നെ തുടരും.

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

