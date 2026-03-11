LPG Shortage Crisis: പാചകവാതക വിതരണത്തിൽ നിയന്ത്രണം; ഹോട്ടൽ മേഖല പ്രതിസന്ധിയിലെന്ന് ഉടമകൾ

വയനാട്: പാചകവാതക വിതരണത്തിൽ നിയന്ത്രണം വന്നതോടെ ഹോട്ടൽ മേഖല പ്രതിസന്ധിയിൽ. ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മാത്രം പാചകവാതകം പരിമിതപ്പെടുത്തികൊണ്ടുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാണ് ഹോട്ടലുകളെയും റസ്റ്റോറന്റുകളെയും ആശങ്കയിൽ ആക്കിയത്. നഗരത്തിലെ പല ഹോട്ടലുകളും ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ് ക്ഷാമം നേരിടുകയാണ്.
രാജ്യത്തെ ഇന്ധനക്ഷാമം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായാണ് കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം പുതിയ നിർദ്ദേശം പുറത്തിറക്കിയത്. വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള സിലിണ്ടറുകൾക്ക് കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ ഹോട്ടലുകളും റസ്റ്റോറന്റുകളും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. പല ഹോട്ടലുകളിലും പ്രതിദിനം രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് വരെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളാണ് ആവശ്യമായത്.
എന്നാൽ നിലവിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തേക്ക് മാത്രം സ്റ്റോക്കുള്ളതിനാൽ ഉടമകൾ പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്ന് പറയുന്നു. നിയന്ത്രണം കൂടുതൽ കടുത്താൽ ഹോട്ടലുകളോടൊപ്പം ക്യാന്റീനുകളുടെ പ്രവർത്തനവും നിലയ്ക്കുമെന്ന ആശങ്കയും ഉയരുന്നുണ്ട്. ഫുഡ് സേഫ്റ്റി നിയമം നിലവിൽ വന്നതോടെ വിറക്കടുപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കി പാചകവാതകമാണ് ഹോട്ടലുകളിൽ പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
ഇതോടെ മറ്റ് മാർഗങ്ങളിലേക്ക് മാറാനും ഉടൻ സാധിക്കാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. ഗ്യാസ് ക്ഷാമം തുടർന്നാൽ ലഭ്യമായ സിലിണ്ടറുകൾക്ക് കൂടുതൽ വില നൽകേണ്ടി വരുമെന്നും അതോടെ ഭക്ഷണവിലയും ഉയരാനിടയുണ്ടെന്നുമാണ് ഹോട്ടൽ മേഖലയിലെ ആശങ്ക.
