  • LPG Shortage Crisis: പാചകവാതക വിതരണത്തിൽ നിയന്ത്രണം; ഹോട്ടൽ മേഖല പ്രതിസന്ധിയിലെന്ന് ഉടമകൾ

LPG Shortage Crisis: പാചകവാതക വിതരണത്തിൽ നിയന്ത്രണം; ഹോട്ടൽ മേഖല പ്രതിസന്ധിയിലെന്ന് ഉടമകൾ

LPG Shortage Crisis Kerala: സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടത്തും ഹോട്ടലുകളിൽ ഇപ്പോൾ എൽപിജി സിലിണ്ട‍ർ ക്ഷാമം നേരിടുകയാണ്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 11, 2026, 03:20 PM IST
  • രാജ്യത്തെ ഇന്ധനക്ഷാമം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം പുതിയ നിർദ്ദേശം പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു
  • നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ ഹോട്ടലുകളും റസ്റ്റോറന്റുകളും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്

LPG Shortage Crisis: പാചകവാതക വിതരണത്തിൽ നിയന്ത്രണം; ഹോട്ടൽ മേഖല പ്രതിസന്ധിയിലെന്ന് ഉടമകൾ

വയനാട്: പാചകവാതക വിതരണത്തിൽ നിയന്ത്രണം വന്നതോടെ ഹോട്ടൽ മേഖല പ്രതിസന്ധിയിൽ. ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മാത്രം പാചകവാതകം പരിമിതപ്പെടുത്തികൊണ്ടുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാണ് ഹോട്ടലുകളെയും റസ്റ്റോറന്റുകളെയും ആശങ്കയിൽ ആക്കിയത്. നഗരത്തിലെ പല ഹോട്ടലുകളും ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ് ക്ഷാമം നേരിടുകയാണ്.

രാജ്യത്തെ ഇന്ധനക്ഷാമം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായാണ് കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം പുതിയ നിർദ്ദേശം പുറത്തിറക്കിയത്. വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള സിലിണ്ടറുകൾക്ക് കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ ഹോട്ടലുകളും റസ്റ്റോറന്റുകളും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. പല ഹോട്ടലുകളിലും പ്രതിദിനം രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് വരെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളാണ് ആവശ്യമായത്.

ALSO READ: പാചക വാതക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുന്നു; ഹോട്ടലുകൾ അടച്ചുപൂട്ടലിന്റെ വക്കിൽ

എന്നാൽ നിലവിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തേക്ക് മാത്രം സ്റ്റോക്കുള്ളതിനാൽ ഉടമകൾ പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്ന് പറയുന്നു. നിയന്ത്രണം കൂടുതൽ കടുത്താൽ ഹോട്ടലുകളോടൊപ്പം ക്യാന്റീനുകളുടെ പ്രവർത്തനവും നിലയ്ക്കുമെന്ന ആശങ്കയും ഉയരുന്നുണ്ട്. ഫുഡ് സേഫ്റ്റി നിയമം നിലവിൽ വന്നതോടെ വിറക്കടുപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കി പാചകവാതകമാണ് ഹോട്ടലുകളിൽ പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ഇതോടെ മറ്റ് മാർഗങ്ങളിലേക്ക് മാറാനും ഉടൻ സാധിക്കാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. ഗ്യാസ് ക്ഷാമം തുടർന്നാൽ ലഭ്യമായ സിലിണ്ടറുകൾക്ക് കൂടുതൽ വില നൽകേണ്ടി വരുമെന്നും അതോടെ ഭക്ഷണവിലയും ഉയരാനിടയുണ്ടെന്നുമാണ് ഹോട്ടൽ മേഖലയിലെ ആശങ്ക.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

LPG ShortageLPG crisisLPG cylinder crisisLPG cylinder crisis live updates

