LPG gas shortage crisis: പാചകവാതക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം; ഹോട്ടലുകൾ പൂട്ടുന്നു, സ്കൂളുകളിൽ വിറകടുപ്പുകൾ, ശ്മശാനങ്ങളും പൂട്ടേണ്ട സ്ഥിതി

കൊച്ചിയിൽ എൽപിജി ക്ഷാമം: സംസ്ഥാനത്ത് വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള പാചകവാതക സിലിണ്ടറുകളുടെ വിതരണം നിലച്ചതോടെ ഹോട്ടൽ മേഖലയും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ്. ഐ.ഒ.സി., ബി.പി.സി.എൽ. തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ പൊതുമേഖലാ കമ്പനികൾ വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകൾ നിറയ്ക്കുന്നത് നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്.
എച്ച്.പി.സി.എൽ. ആകട്ടെ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രമാണ് നിലവിൽ വിതരണം നടത്തുന്നത്. സിലിണ്ടറുകളുടെ ലഭ്യത കുറഞ്ഞതോടെ ബുധനാഴ്ച മാത്രം കേരളത്തിലെ ഏകദേശം 20 ശതമാനത്തോളം ഹോട്ടലുകൾ അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടി വന്നു. ഗാർഹിക ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇന്ധന സ്റ്റോക്ക് തൃപ്തികരമാണെന്ന് കമ്പനികൾ അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും, ബുക്കിംഗിൽ തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുന്നതായി സാധാരണ ഉപഭോക്താക്കളും പരാതിപ്പെടുന്നുണ്ട്.
ആശുപത്രികൾ പോലുള്ള അത്യാവശ്യ മേഖലകൾക്ക് മാത്രമായി വിതരണം പരിമിതപ്പെടുത്താനാണ് കേന്ദ്ര നിർദേശമെന്ന് കമ്പനികൾ വ്യക്തമാക്കിയതോടെ ഹോട്ടൽ ഉടമകളുടെ ആശങ്ക ഇരട്ടിച്ചു. ഈ സാഹചര്യം മുതലെടുത്ത് ചില സ്വകാര്യ ഏജൻസികൾ കരിഞ്ചന്തയിൽ ഇരട്ടി വിലയ്ക്ക് സിലിണ്ടറുകൾ വിൽക്കുന്നതായും ആക്ഷേപമുണ്ട്.
സ്കൂളുകളിൽ വിറകടുപ്പ്
പാചകവാതക ക്ഷാമം സ്കൂളുകളിലെ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ധന പ്രതിസന്ധി കണക്കിലെടുത്ത് ഉച്ചഭക്ഷണം മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ താൽക്കാലികമായി വിറകടുപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ അനുമതി നൽകി. മുമ്പ് കർശനമായി ഒഴിവാക്കിയിരുന്ന വിറകടുപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പി.എം. പോഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശത്തെത്തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ അനുമതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിറകിനായി അധികമായി വരുന്ന ചെലവ് സംബന്ധിച്ച് പിന്നീട് തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നും ഗ്യാസ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് വിറകടുപ്പുകൾ മാറ്റണമെന്നും സ്കൂളുകൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
കാറ്ററിങ് മേഖല പ്രതിസന്ധിയിൽ
കാറ്ററിംഗ് മേഖലയും കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. കല്യാണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ ഓർഡറുകൾ ഏറ്റെടുത്തവർ എന്തുചെയ്യണമെന്നറിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. നോമ്പുകാലമായതിനാൽ ഇഫ്താർ സംഗമങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഹോട്ടലുകളെയും ഇത് ബാധിച്ചു. പലയിടത്തും വിഭവങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറച്ചും, ഒരിടത്ത് പാകം ചെയ്ത് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് എത്തിച്ചും ഗ്യാസ് ലാഭിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ശാശ്വത പരിഹാരമല്ലെന്ന് ഈ രംഗത്തുള്ളവർ പറയുന്നു. സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ നടത്തുന്ന അന്നദാന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനവും നിലയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്.
ശ്മശാനങ്ങൾ പൂട്ടി
മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുന്ന വാതക ശ്മശാനങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധി ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് മാവൂർ സ്മൃതിപഥം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശ്മശാനങ്ങളിൽ സിലിണ്ടറുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് കുറഞ്ഞത് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നു. ഒരു സംസ്കാരത്തിന് തന്നെ വലിയ അളവിൽ വാതകം ആവശ്യമായതിനാൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശ്മശാനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെട്ടേക്കാം. ഇലക്ട്രിക് ശ്മശാനങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ വേഗത്തിലാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്.
എൽ.പി.ജി. ഉപയോഗിച്ച് ഓടുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷകളും ഇന്ധനം കിട്ടാതെ വലയുകയാണ്. ഹോസ്റ്റലുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെയും പാചകവാതക പ്രതിസന്ധി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ നിലയിൽ വേഗത്തിൽ ലഭിച്ചിരുന്ന സിലിണ്ടറുകൾക്കായി ദിവസങ്ങളോളം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഹോസ്റ്റൽ അന്തേവാസികൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിനെപ്പോലും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്യാസ് ലഭ്യത പുനഃസ്ഥാപിക്കില്ലെന്ന കമ്പനികളുടെ നിലപാട് കേരളത്തിലെ സേവന-ഭക്ഷണ മേഖലകളെ പൂർണ്ണമായും നിശ്ചലമാക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ജനം.
