  • Thiruvananthapuram News: തിരുവനന്തപുരത്ത് പാചകവാതക ലോറി മറിഞ്ഞ് അപകടം; വാഹനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചു വിട്ടു

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Nov 15, 2025, 07:47 PM IST
  • ലോറിയുടെ ക്യാബിനിൽ നിന്ന് സിഎൻജി കണ്ടയ്‌നർ വേർപെട്ട് റോഡിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു.
  • അപകടത്തെത്തുടർന്ന് മേഖലയിൽ വാതക ചോർച്ചയുമുണ്ടായി.

തിരുവനന്തപുരം: പാചകവാതക ലോറി മറിഞ്ഞ് അപകടം. തിരുവനന്തപുരം പാലോടാണ് സംഭവം. തെങ്കാശി പാതയിൽ ചുള്ളിമാനൂരിന് സമീപമാണ് ലോറി മറിഞ്ഞ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. ലോറിയുടെ ക്യാബിനിൽ നിന്ന് സിഎൻജി കണ്ടയ്‌നർ വേർപെട്ട് റോഡിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു. അപകടത്തെത്തുടർന്ന് മേഖലയിൽ വാതക ചോർച്ചയുമുണ്ടായി. സുരക്ഷാ മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി പ്രദേശത്തെ വാഹന ഗതാഗതം പൂർണമായും നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 

അപകടത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ അഗ്നിരക്ഷാ സേന സ്ഥലത്തെത്തി സുരക്ഷാ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ വാതക ചോർച്ച നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി പൊലീസ് സ്ഥലത്തുണ്ട്. ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ വാഹനങ്ങൾ വഴി തിരിച്ചുവിട്ടിരുന്നു. ഇതോടെ പ്രദേശത്ത് ഗതാഗതക്കുരുക്കും രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

thiruvananthapuram newsAccident

