LPG Gas Shortage: പാചകവാതക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം; ​ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ ബുക്കിങ് ഇടവേള 25ൽ നിന്ന് 45 ആക്കി

കൊച്ചി: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷാവസ്ഥയെത്തുടർന്ന് രാജ്യത്തെ പാചകവാതക വിതരണത്തിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചതോടെ ഇറക്കുമതി തടസ്സപ്പെട്ടതാണ് ആഭ്യന്തര വിതരണത്തിൽ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കിയത്. ഇതോടെ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ എൽ.പി.ജി. സിലിണ്ടർ ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സമയപരിധി നിലവിലെ 25 ദിവസത്തിൽ നിന്ന് 45 ദിവസമായി ഉയർത്താൻ കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം തീരുമാനിച്ചു.
രാജ്യം അപ്രതീക്ഷിതമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്നും എന്നാൽ ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരായി ബുക്കിങ് വർധിപ്പിച്ചതാണ് നിലവിലെ ലഭ്യതക്കുറവിന് പ്രധാന കാരണമെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. എവിടെയും വിതരണം പൂർണ്ണമായി നിലച്ചിട്ടില്ലെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിലടക്കം കേന്ദ്ര സർക്കാർ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എൽ.പി.ജി. ഉത്പാദനത്തിൽ 28 ശതമാനം വർധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുമായി ആലോചിച്ച് വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ വിതരണത്തിൽ പ്രത്യേക മുൻഗണന നിശ്ചയിക്കും. വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ 20 ശതമാനവും വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മാറ്റിവെക്കാനാണ് തീരുമാനം.
പാചകവാതകത്തിന് പകരമായി ഇന്ധനങ്ങളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കുന്ന മണ്ണെണ്ണയുടെ അളവിൽ 48,000 കിലോലിറ്ററിന്റെ വർധനവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹോട്ടലുകളിലും വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലും കൽക്കരി, മണ്ണെണ്ണ, ജൈവ ഇന്ധനങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഒരു മാസത്തേക്ക് അനുമതി നൽകാൻ പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സുജാത ശർമ വ്യക്തമാക്കി.
കേരളത്തിലും പാചകവാതക വിതരണത്തിൽ കാര്യമായ കുറവ് അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചിയിലെ പ്രധാന ബോട്ട്ലിങ് പ്ലാന്റുകളിൽ ഗാർഹിക സിലിണ്ടറുകൾ നിറയ്ക്കുന്നത് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. അമ്പലമുകൾ ബി.പി.സി.എൽ പ്ലാന്റിൽ വിതരണം ചെയ്തിരുന്ന ലോഡുകളുടെ എണ്ണം നൂറിൽ നിന്ന് എൺപതായി കുറഞ്ഞു. ഉദയംപേരൂർ ഐ.ഒ.സി പ്ലാന്റിലും സമാനമായ സ്ഥിതിയാണുള്ളത്.
ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ബുക്കിങ്ങിൽ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ വിതരണമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്നത്. ഐ.ഒ.സി പ്ലാന്റിൽ വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകൾ നിറയ്ക്കുന്നത് നാമമാത്രമായി ചുരുങ്ങിയപ്പോൾ ബി.പി.സി.എൽ ഈ വിഭാഗത്തിലെ പ്രവർത്തനം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു. എച്ച്.പി.സി.എൽ മാത്രമാണ് ഭാഗികമായെങ്കിലും വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്.
