English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • M. Swaraj: ബിജെപി അധികാരത്തിലെത്താൻ കോൺ​ഗ്രസ് ജയിച്ചാലും മതി; വിമർശിച്ച് എം സ്വരാജ്

M. Swaraj: ബിജെപി അധികാരത്തിലെത്താൻ കോൺ​ഗ്രസ് ജയിച്ചാലും മതി; വിമർശിച്ച് എം സ്വരാജ്

Local Body Election: കഴിഞ്ഞദിവസം മറ്റത്തൂർ, കുമരകം പഞ്ചായത്തുകളിലുണ്ടായ ബിജെപി-കോൺഗ്രസ് കൂട്ടുകെട്ടിനെ 'അനായാസേന ലയനം' എന്ന തലക്കെട്ടോടെ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിൽ എഴുതിയ കുറിപ്പിലാണ് എം. സ്വരാജ് വിമർശിച്ചത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 28, 2025, 02:33 PM IST
  • മറ്റത്തൂർ മുതൽ കുമരകംവരെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇക്കാര്യം തെളിയിക്കുന്നത് ആണെന്നും അദ്ദേഹം ഫെയ്‌സ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു
  • ഫെയ്‌സ്ബുക്കിൽ എഴുതിയ കുറിപ്പിലാണ് എം. സ്വരാജ് വിമർശിച്ചത്

Read Also

  1. ബൈബിള്‍ പരാമര്‍ശം: വിശദീകരണമായി എം. സ്വരാജ് എംഎല്‍എ

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ തന്നെ! സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ തന്നെ! സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല...
Gold Rate Kerala Today: കുതിപ്പ് തന്നെ! സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും വൻ വർധനവ്; കൂടിയത് ഇത്രയും...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: കുതിപ്പ് തന്നെ! സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും വൻ വർധനവ്; കൂടിയത് ഇത്രയും...
Guru Gochar 2026: പുതുവർഷത്തിൽ വ്യാഴത്തിന്റെ പവർഫുൾ വിപരീത യോഗം; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ
8
Vipareet Yoga
Guru Gochar 2026: പുതുവർഷത്തിൽ വ്യാഴത്തിന്റെ പവർഫുൾ വിപരീത യോഗം; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ
Horoscope 2026: നാല് യോഗങ്ങളുടെ മഹാസംയോഗം; ഈ രാശിക്കാർ കുടിലിൽ നിന്നും കൊട്ടാരത്തിലെത്തും..!
6
Horoscope 2026
Horoscope 2026: നാല് യോഗങ്ങളുടെ മഹാസംയോഗം; ഈ രാശിക്കാർ കുടിലിൽ നിന്നും കൊട്ടാരത്തിലെത്തും..!
M. Swaraj: ബിജെപി അധികാരത്തിലെത്താൻ കോൺ​ഗ്രസ് ജയിച്ചാലും മതി; വിമർശിച്ച് എം സ്വരാജ്

കോഴിക്കോട്: ബിജെപിക്ക് അധികാരത്തിലെത്താൻ ബിജെപി തന്നെ ജയിക്കണമെന്ന് ഇല്ലെന്നും ബിജെപിക്ക് ഭരിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ജയിച്ചാലും മതിയെന്നും സിപിഎം നേതാവ് എം. സ്വരാജ്. മറ്റത്തൂർ മുതൽ കുമരകംവരെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇക്കാര്യം തെളിയിക്കുന്നത് ആണെന്നും അദ്ദേഹം ഫെയ്‌സ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. കഴിഞ്ഞദിവസം മറ്റത്തൂർ, കുമരകം പഞ്ചായത്തുകളിലുണ്ടായ ബിജെപി-കോൺഗ്രസ് കൂട്ടുകെട്ടിനെ 'അനായാസേന ലയനം' എന്ന തലക്കെട്ടോടെ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിൽ എഴുതിയ കുറിപ്പിലാണ് എം. സ്വരാജ് വിമർശിച്ചത്.

Add Zee News as a Preferred Source

എം. സ്വരാജിന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണരൂപം:

അനായാസേന ലയനം ...

പണ്ട് ഹിന്ദുമഹാസഭയിലും കോൺഗ്രസിലും ഒരേ സമയം അംഗത്വമെടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കാമായിരുന്നു. ആർ എസ് എസിലും കോൺഗ്രസിലും ഒരേസമയം അംഗത്വമെടുക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും  തടസമില്ലെന്ന തീരുമാനവും ഒരിക്കൽ കോൺഗ്രസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരമൊരു അടിത്തറ ശക്തമായി നിലനിൽക്കുന്നതു കൊണ്ടാവാം എളുപ്പത്തിൽ ലയിക്കാവുന്ന ഘടനയാണ് കോൺഗ്രസിനും ബി ജെ പിയ്ക്കും  ഇപ്പോഴുമുള്ളത്.

കുറച്ചു നാൾ മുമ്പ് അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ കോൺഗ്രസ് ഒന്നടങ്കം ബിജെപിയിൽ ലയിച്ചു. അവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീ. പേമാ ഖണ്ടു മുഴുവൻ കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ മാരെയും ഒപ്പം കൂട്ടിയാണ് ബിജെപിയിൽ ലയിച്ചത്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ബിജെപി മുഖ്യമന്ത്രിയായി നാടുഭരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഒരു പഞ്ചായത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പൂർണമായും ബിജെപിയിൽ ലയിച്ച വാർത്തയാണ് പുറത്തുവരുന്നത്.

തൃശ്ശൂരിലെ മറ്റത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണ് ഇടതുപക്ഷത്തെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കോൺഗ്രസ് ബിജെപിയിൽ ലയിച്ചത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന്  എട്ട് അംഗങ്ങളും ബിജെപിക്ക് നാല് അംഗങ്ങളുമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പത്ത് അംഗങ്ങളുള്ള ഇടതുപക്ഷത്തെ തോൽപിക്കാൻ  8 കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങളും കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് രാജിവച്ച് ബിജെപിയിൽ ലയിച്ചുവത്രേ! മറ്റത്തൂരിൽ നിന്നും പുറത്തുവരുന്നത് അനായാസേനയുള്ള ലയന വാർത്തയാണെങ്കിൽ കോട്ടയം  കുമരകത്ത്  ലയിക്കാതെ തന്നെ  കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും പരസ്യമായ സഖ്യത്തിലാണ് .

അവിടെ കൈപ്പത്തിയിൽ താമരയേന്തിയാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന് എതിരെ ഭരണത്തിലേറിയത്. ഇതേ ദിവസം തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതിയംഗം ശ്രീ. ദിഗ് വിജയ് സിംഗ് മോദിയെ പ്രശംസിക്കുകയും നെഹ്റുവിനെ പരോക്ഷമായി പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തതായി വാർത്ത വരുന്നത്. ആർ എസ് എസിനെ കണ്ടു പഠിക്കണമെന്ന ഉപദേശവും അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആർ എസ് എസ് ശാഖയ്ക്ക് കാവൽ നിന്ന മുൻ കെ പി സി സി പ്രസിഡൻ്റും ഗോൾവാൾക്കർ ജന്മശതാബ്ദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഇഷ്ടക്കാരനായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും രാജസ്ഥാനിലെ രാജ്യസഭാ സീറ്റ് തളികയിൽ വച്ച് ബിജെപിക്ക് ദാനം ചെയ്ത അഖിലേന്ത്യാ സെക്രട്ടറിയും നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കോൺഗ്രസ്സിൽ അനായാസേനയുള്ള ഇത്തരം ലയനങ്ങൾ നടന്നില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ. ബിജെപി അധികാരത്തിലെത്താൻ ബിജെപി തന്നെ ജയിക്കണമെന്നില്ല. അതിന് കോൺഗ്രസ് ജയിച്ചാലും മതിയെന്ന് മറ്റത്തൂർ മുതൽ കുമരകം വരെ തെളിയിക്കുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

M. SwarajCongressBJPCPM

Trending News