MA Baby: 'ഭക്തർക്ക് പോകാൻ റോഡുണ്ടാക്കിയത് ആരപ്പാ എന്ന് ചോദിച്ച് ആരെങ്കിലും പാട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ?' എംഎ ബേബി

ശബരിമലയിൽ ഭക്തർക്ക് സുഗമമായി നടന്നുപോകാൻ പാതയൊരുക്കിയത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവായിരുന്ന പികെ ചന്ദ്രാനന്ദനാണെന്ന് സിപിഎം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എംഎ ബേബി. വണ്ടാനത്ത് നിർമിക്കുന്ന 'പികെസി മെമ്മോറിയൽ കെയർഹോമി'ന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഭക്തർക്ക് പോകാൻ റോഡുണ്ടാക്കിയത് ആരപ്പാ എന്ന് ചോദിച്ച് ആരെങ്കിലും പാട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കൾ ജനങ്ങൾക്കായി ചെയ്ത വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ പലരും വിസ്മരിക്കുകയാണെന്നും ബേബി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ വേഷമണിഞ്ഞ വലതുപക്ഷ കപടതയെ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണമെന്നും ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ എന്നും നിലകൊള്ളുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അഞ്ചു കൊല്ലം മുൻപേ മന്ത്രിസ്ഥാനവും വകുപ്പുകളും വീതം വെക്കാൻ നടക്കുന്നവരാണ് യുഡിഎഫുകാറെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു.
