Complaint against Ramesh Pisharody: സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശം നടത്തി: രമേഷ് പിഷാരടിക്കെതിരെ മഹിള മോർച്ചയുടെ പരാതി

പാലക്കാട്: സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശം നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് പാലക്കാട് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രമേഷ് പിഷാരടിക്കെതിരെ പരാതി നൽകി മഹിള മോർച്ച. മഹിളാ മോർച്ചാ പാലക്കാട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കവിതാ മേനോൻ ആണ് പിഷാരടിക്കെതിരെ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നൽകിയത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പര്യടനത്തിനിടെ വടക്കുന്തറയിലെത്തിയ രമേഷ് പിഷാരടിയെ ബിജെപി പ്രവർത്തകർ തടഞ്ഞിരുന്നു. ഈ സംഭവത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പരാതി നൽകുകയും ബിജെപി വനിത കൗൺസിലർ ഉൾപ്പെടെ 3 ബിജെപി പ്രവർത്തക്കെതിരെ കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മഹിള മോര്ച്ച പിഷാരടിക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
മഹിളാ മോർച്ചയുടെ പരാതിയിൽ പറയുന്നത്...
രമേഷ് പിഷാരടി സ്ത്രീ വിരുദ്ധ പരാമര്ശം നടത്തിയതെന്നാണ് മഹിളാ മോർച്ചയുടെ പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്തിന്റെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പീഡനമൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണ്, അതിൽ താൻ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് പിഷാരടി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇത് സ്ത്രീവിരുദ്ധമാണെന്നായിരുന്നു മഹിലാ മോർച്ചയുടെ വാദം.
ഇങ്ങനൊരാൾ പൊതുരംഗത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും പിഷാരടിക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നുമാണ് പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ബലാൽസംഗങ്ങളെ വ്യക്തിപരമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ഇരകളെയും സ്ത്രീത്വത്തെയും അവഹേളിക്കുകയാണ് പിഷാരടി ചെയ്തത്. ഇതിനെതിരെ മാതൃകാപരമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും മഹിളാ മോർച്ചാ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.