Rahul Mamkootathil: പൂവന്‍ കോഴി'യുമായി മഹിളാ മോർച്ചയുടെ മാർച്ച്; രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ പ്രതിഷേധം

പാലക്കാട്: ലൈംഗികാരോപണങ്ങളും അശ്ലീല സന്ദേശ വിവാദവും ഉണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ പ്രതിഷേധം കടുപ്പിച്ച് ബിജെപി. പാലക്കാട് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ എംഎൽഎ ഓഫീസിലേക്ക് മഹിളാ മോർച്ച പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി. പൂവൻകോഴിയുമായാണ് മഹിളാ മോർച്ച പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തിയത്.
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് സി കൃഷ്ണകുമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കോണ്ഗ്രസിന്റെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നമല്ലെന്നും കേവലം യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസിന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം മാത്രം രാജിവെച്ചാല് പോരെന്നും എംഎല്എ സ്ഥാനം രാജിവെപ്പിക്കാനാണ് കോണ്ഗ്രസ് തയാറാകേണ്ടതെന്നും സി കൃഷ്ണകുമാർ പറഞ്ഞു.
കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകള്ക്ക് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാന് കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും സി കൃഷ്ണകുമാർ പറഞ്ഞു. ഇത്തരക്കാര് ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളില് എത്തിയാല് കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ സ്ഥിതി എന്താകുമെന്ന് സി കൃഷ്ണകുമാർ ചോദിച്ചു.
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎല്എ സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കുന്നത് വരെ ബിജെപി സമരവുമയി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്ന് കൃഷ്ണകുമാര് പറഞ്ഞു. പാലക്കാട് രാഹുലിനെ കാലുകുത്താന് അനുവദിക്കില്ലെന്നും എംഎല്എയുടെ എല്ലാ പരിപാടികളും തടസപ്പെടുത്തുമെന്നും സി കൃഷ്ണകുമാർ വ്യക്തമാക്കി.
