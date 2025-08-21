English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Rahul Mamkootathil: പൂവന്‍ കോഴി'യുമായി മഹിളാ മോർച്ചയുടെ മാർച്ച്; രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ പ്രതിഷേധം

Mahila Morcha Protest: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്ന് സി കൃഷ്ണകുമാർ.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Aug 21, 2025, 06:12 PM IST
  • രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ എംഎൽഎ ഓഫീസിലേക്കാണ് മഹിളാ മോർച്ച പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തിയത്
  • പൂവൻകോഴിയുമായാണ് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തിയത്

  1. Rahul Mamkootathil: രാഹുലിനെതിരെ വിഡി സതീശൻ; മുഖം നോക്കാതെ നടപടിയെടുക്കും

Rahul Mamkootathil: പൂവന്‍ കോഴി'യുമായി മഹിളാ മോർച്ചയുടെ മാർച്ച്; രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ പ്രതിഷേധം

പാലക്കാട്: ​ലൈം​ഗികാരോപണങ്ങളും അശ്ലീല സന്ദേശ വിവാദവും ഉണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ പ്രതിഷേധം കടുപ്പിച്ച് ബിജെപി. പാലക്കാട് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ എംഎൽഎ ഓഫീസിലേക്ക് മഹിളാ മോർച്ച പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി. പൂവൻകോഴിയുമായാണ് മഹിളാ മോർച്ച പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തിയത്.

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് സി കൃഷ്ണകുമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്‌നമല്ലെന്നും കേവലം യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം മാത്രം രാജിവെച്ചാല്‍ പോരെന്നും എംഎല്‍എ സ്ഥാനം രാജിവെപ്പിക്കാനാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് തയാറാകേണ്ടതെന്നും സി കൃഷ്ണകുമാർ പറ‍ഞ്ഞു.

ALSO READ: 'താൻ മുടിഞ്ഞ ​ഗ്ലാമർ അല്ലേ... ഞാൻ എത്ര ദിവസമായി നമ്പർ ചോദിക്കുന്നു'; രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ ചാറ്റുകൾ പുറത്ത്

കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാന്‍ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും സി കൃഷ്ണകുമാർ പറഞ്ഞു. ഇത്തരക്കാര്‍ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളില്‍ എത്തിയാല്‍ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ സ്ഥിതി എന്താകുമെന്ന് സി കൃഷ്ണകുമാർ ചോദിച്ചു.

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎല്‍എ സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കുന്നത് വരെ ബിജെപി സമരവുമയി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്ന് കൃഷ്ണകുമാര്‍ പറഞ്ഞു. പാലക്കാട് രാഹുലിനെ കാലുകുത്താന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്നും എംഎല്‍എയുടെ എല്ലാ പരിപാടികളും തടസപ്പെടുത്തുമെന്നും സി കൃഷ്ണകുമാർ വ്യക്തമാക്കി.

Rahul Mamkootathilരാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ

