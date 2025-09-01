English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Elephant Attack: ഹരിപ്പാട് ആനയുടെ കുത്തേറ്റ് പാപ്പാന് ദാരുണാന്ത്യം; രണ്ടാം പാപ്പാന്റെ നില ​ഗുരുതരം

മുരളീധരൻ നാർ എന്ന പാപ്പാനാണ് ആനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 1, 2025, 12:15 PM IST
  • ഹരിപ്പാട് സ്കന്ദന്റെ കുത്തേറ്റാണ് പാപ്പാൻ മരിച്ചത്.
  • മദപ്പാടിലായിരുന്ന ആനയെ അഴിഞ്ഞു മാറ്റുന്നതിനിടെയാണ് പാപ്പാന്മാർക്ക് കുത്തേറ്റത്.

ആലപ്പുഴ: ഹരിപ്പാട് മദപ്പാടുണ്ടായിരുന്ന ആനയുടെ കുത്തേറ്റ് പാപ്പാന് ദാരുണാന്ത്യം. തെങ്ങമം സ്വദേശി മുരളീധരൻ നായർ (53) ആണ് മരിച്ചത്. രണ്ടാം പാപ്പാനും ആനയുടെ കുത്തേറ്റിരുന്നു. ഇയാളുടെ നില ​ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്. 

ഹരിപ്പാട് സ്കന്ദന്റെ കുത്തേറ്റാണ് പാപ്പാൻ മരിച്ചത്. മദപ്പാടിലായിരുന്ന ആനയെ അഴിഞ്ഞു മാറ്റുന്നതിനിടെയാണ് പാപ്പാന്മാർക്ക് കുത്തേറ്റത്. മദപ്പാട് കഴിഞ്ഞെന്ന് കരുതിയാണ് ആനയെ മാറ്റി കെട്ടാനൊരുങ്ങിയത്. മാറ്റി കെട്ടുന്നതിനിടെ രണ്ടാം പാപ്പാനാണ് ആദ്യം കുത്തേൽക്കുന്നത്. 

Also Read: Athulya Death Case: അതുല്യ സ്വയം ജീവനൊടുക്കില്ല, എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയണമെന്ന് പിതാവ്

പിന്നീട് മറ്റ് പാപ്പാന്മാർ ചേർന്ന് ആനയെ മാറ്റുന്നതിനിടെ മുരളീധരൻ നായർക്ക് കുത്തേൽക്കുകയായിരുന്നു. മുരളീധരൻ നായരെ ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു. 

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

Elephant attackmahout killedHaripadആനയുടെ കുത്തേറ്റ് പാപ്പാൻ മരിച്ചുഹരിപ്പാട്

