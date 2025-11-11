തിരുവനന്തപുരം: പടക്ക നിര്മ്മാണശാലയ്ക്ക് തീപിടിച്ച് വൻ അപകടം. തിരുവനന്തപുരം പാലോടിലാണ് സംഭവം. അപകടത്തിൽ നാലു സ്ത്രീ തൊഴിലാളികള്ക്ക് പരിക്കേറ്റു. നിർമ്മാണശാലയിലെ തൊഴിലാളികളായ ഷീബ, ജയ, ശ്രീമതി, മഞ്ജു എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇതിൽ ഷീബയുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. രാവിലെ ഒൻപതരയോടെയായിരുന്നു അപകടം.
പേരയം താളിക്കുന്നിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൻ ഫയർ വർക്സിന്റെ പടക്ക നിർമ്മാണ യൂണിറ്റിലാണ് തീപിടിച്ചത്. ഓലപടക്കത്തിന് തിരി കെട്ടി കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. വിതുര ഫയർഫോഴ്സ് സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയത്. പാലോട് സ്വദേശി അജികുമാറിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള നിർമ്മാണ യൂണിറ്റിന് 25 മീറ്റർ മാറിയാണ് സംഭരണകേന്ദ്രമുള്ളത്.
