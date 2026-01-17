English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • ‍Chooralmala Landslide Victims: പുനരധിവാസം നീളുന്നു, സഹായവും മുടങ്ങുന്നു; ചൂരൽമല ദുരന്തബാധിതർക്ക് ഇരുട്ടടിയായി സർക്കാർ നടപടി

‍Chooralmala Landslide Victims: പുനരധിവാസം നീളുന്നു, സഹായവും മുടങ്ങുന്നു; ചൂരൽമല ദുരന്തബാധിതർക്ക് ഇരുട്ടടിയായി സർക്കാർ നടപടി

മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച സഹായം പ്രതിഷേധങ്ങളെ തുടർന്നാണ് പിന്നീട് ഡിസംബർ വരെയാക്കിയത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 17, 2026, 10:55 AM IST
  • ആയിരത്തോളം ദുരന്തബാധിതർക്കാണ് സർക്കാർ സഹായം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്.
  • മാതൃകാപരമായ പുനരധിവാസം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത്, ദുരന്തബാധിതരായ ഓരോ കുടുംബത്തിനും പ്രതിമാസം 9,000 രൂപ വീതമാണ് സർക്കാർ നൽകിയിരുന്നത്

Read Also

  1. Acid Attack: വിദ്യാർഥിനിക്ക് നേരെ ആസിഡ് ആക്രമണം; സംഭവം വയനാട് പുൽപ്പള്ളിയിൽ, അയൽവാസി അറസ്റ്റിൽ

Trending Photos

Horoscope 17 January 2026: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം
11
Horoscope
Horoscope 17 January 2026: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം
Kerala KN-606 Lottery Result: ഇന്ന് കോടിപതിയായത് നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
Kerala KN-606 Lottery Result: ഇന്ന് കോടിപതിയായത് നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
Kerala SK-36 Lottery Result LIVE: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Suvarna Keralam Lottery
Kerala SK-36 Lottery Result LIVE: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Mangaladitya Yoga: മംഗളാദിത്യയോഗം; ഈ രാശിക്കാർ സർവ്വൈശ്വര്യത്താൻ തിളങ്ങും
7
Mangaladitya Yoga
Mangaladitya Yoga: മംഗളാദിത്യയോഗം; ഈ രാശിക്കാർ സർവ്വൈശ്വര്യത്താൻ തിളങ്ങും
‍Chooralmala Landslide Victims: പുനരധിവാസം നീളുന്നു, സഹായവും മുടങ്ങുന്നു; ചൂരൽമല ദുരന്തബാധിതർക്ക് ഇരുട്ടടിയായി സർക്കാർ നടപടി

വയനാട്: ചൂരൽമല ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തത്തിൽ ജീവിതോപാധി നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് സർക്കാർ നൽകി വന്നിരുന്ന സഹായധനം നിർത്തലാക്കി. ആയിരത്തോളം ദുരന്തബാധിതർക്കാണ് സർക്കാർ സഹായം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. മാതൃകാപരമായ പുനരധിവാസം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത്, ദുരന്തബാധിതരായ ഓരോ കുടുംബത്തിനും പ്രതിമാസം 9,000 രൂപ വീതമാണ് സർക്കാർ നൽകിയിരുന്നത്.

Add Zee News as a Preferred Source

ആദ്യം മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച ധനസഹായം, പിന്നീട് പ്രതിഷേധങ്ങളെത്തുടർന്ന് ഡിസംബർ വരെ നീട്ടുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ തുക വിതരണം ചെയ്യുന്നത് സർക്കാർ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ പുനരധിവാസം എന്ന പ്രഖ്യാപനവും ടൗൺഷിപ്പ് നിർമ്മാണവും പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ടില്ല. കൃത്യമായ വരുമാനമില്ലാത്ത തങ്ങൾക്ക് പുനരധിവാസം പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ ധനസഹായം തുടരണമെന്നാണ് ദുരിതബാധിതരുടെ ആവശ്യം.

Also Read: Medical Negligence: മുറിവ് ബാൻഡേജ് ചെയ്തപ്പോൾ സർജിക്കൽ ബ്ലേഡ് അകത്തുവച്ച് കെട്ടി; പമ്പയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സാ പിഴവെന്ന് പരാതി

നഷ്ടപ്പെട്ട കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ മറ്റ് ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾക്കോ സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഇവർ പരാതിപ്പെടുന്നു. "മരിച്ചവരേക്കാൾ കഷ്ടത്തിലാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ അവസ്ഥ" എന്നാണ് ദുരിതബാധിതരുടെ പ്രതികരണം. ടൗൺഷിപ്പ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് വരെ സർക്കാരിന്റെ ധനസഹായം വേണമെന്നാണ് ദുരന്തബാധിതരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Chooralmala LandslideKerala Governmentചൂരൽമലവയനാട്

Trending News