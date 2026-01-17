‍Chooralmala Landslide Victims: പുനരധിവാസം നീളുന്നു, സഹായവും മുടങ്ങുന്നു; ചൂരൽമല ദുരന്തബാധിതർക്ക് ഇരുട്ടടിയായി സർക്കാർ നടപടി

വയനാട്: ചൂരൽമല ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തത്തിൽ ജീവിതോപാധി നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് സർക്കാർ നൽകി വന്നിരുന്ന സഹായധനം നിർത്തലാക്കി. ആയിരത്തോളം ദുരന്തബാധിതർക്കാണ് സർക്കാർ സഹായം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. മാതൃകാപരമായ പുനരധിവാസം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത്, ദുരന്തബാധിതരായ ഓരോ കുടുംബത്തിനും പ്രതിമാസം 9,000 രൂപ വീതമാണ് സർക്കാർ നൽകിയിരുന്നത്.
ആദ്യം മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച ധനസഹായം, പിന്നീട് പ്രതിഷേധങ്ങളെത്തുടർന്ന് ഡിസംബർ വരെ നീട്ടുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ തുക വിതരണം ചെയ്യുന്നത് സർക്കാർ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ പുനരധിവാസം എന്ന പ്രഖ്യാപനവും ടൗൺഷിപ്പ് നിർമ്മാണവും പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ടില്ല. കൃത്യമായ വരുമാനമില്ലാത്ത തങ്ങൾക്ക് പുനരധിവാസം പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ ധനസഹായം തുടരണമെന്നാണ് ദുരിതബാധിതരുടെ ആവശ്യം.
നഷ്ടപ്പെട്ട കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ മറ്റ് ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾക്കോ സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഇവർ പരാതിപ്പെടുന്നു. "മരിച്ചവരേക്കാൾ കഷ്ടത്തിലാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ അവസ്ഥ" എന്നാണ് ദുരിതബാധിതരുടെ പ്രതികരണം. ടൗൺഷിപ്പ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് വരെ സർക്കാരിന്റെ ധനസഹായം വേണമെന്നാണ് ദുരന്തബാധിതരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം.
