Poojappura central Jail: പൂജപ്പുര ജയിൽ ക്യാന്റീനിൽ മോഷണം; 4 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടു

മോഷണത്തിന് പിന്നിൽ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് ധാരണയുള്ളവരാണെന്നാണ് റിപ്പോർട് . 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Aug 18, 2025, 03:22 PM IST
  • പൂജപ്പുര ജയിൽ ക്യാന്റീനിൽ മോഷണമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
  • 4 ലക്ഷം രൂപയോളം നഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം
  • മോഷണം നടന്നത് ഇന്നലെയാണ്

Poojappura central Jail: പൂജപ്പുര ജയിൽ ക്യാന്റീനിൽ മോഷണം; 4 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടു

തിരുവനന്തപുരം: പൂജപ്പുര ജയിൽ ക്യാന്റീനിൽ മോഷണമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്.  4 ലക്ഷം രൂപയോളം നഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.  മോഷണം നടന്നത് ഇന്നലെയാണ്.  

Also Read: സ്കൂൾ കുട്ടികളുമായെത്തിയ വാഹനം താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടം; ആർക്കും പരിക്കില്ല

മോഷണത്തിന് പിന്നിൽ തടവുകാരായ മുൻ ജീവനക്കാരാണെന്നാണ് സംശയം. സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് ധാരണയുള്ളവരാണ് മോഷണം നടത്തിയതെന്നാണ് റിപ്പോർട് . കഫറ്റീരിയയിലെ സിസിടിവികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.

Also Read: മേട രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ ക്ഷമ പാലിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

കഫറ്റീരിയ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പൂജപ്പുരയിൽ നിന്ന് ജഗതി ഭാഗത്തേക്കുള്ള റോഡരികിലായാണ്. താക്കോൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ചില്ല് കൂട് തകർത്തതിന് ശേഷം താക്കോലെടുത്ത് ഓഫീസ് റൂമിൽ നിന്ന് പണം കവരുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പോലീസ് സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 

