Poojappura central Jail: പൂജപ്പുര ജയിൽ ക്യാന്റീനിൽ മോഷണം; 4 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടു

തിരുവനന്തപുരം: പൂജപ്പുര ജയിൽ ക്യാന്റീനിൽ മോഷണമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. 4 ലക്ഷം രൂപയോളം നഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. മോഷണം നടന്നത് ഇന്നലെയാണ്.
മോഷണത്തിന് പിന്നിൽ തടവുകാരായ മുൻ ജീവനക്കാരാണെന്നാണ് സംശയം. സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് ധാരണയുള്ളവരാണ് മോഷണം നടത്തിയതെന്നാണ് റിപ്പോർട് . കഫറ്റീരിയയിലെ സിസിടിവികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.
കഫറ്റീരിയ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പൂജപ്പുരയിൽ നിന്ന് ജഗതി ഭാഗത്തേക്കുള്ള റോഡരികിലായാണ്. താക്കോൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ചില്ല് കൂട് തകർത്തതിന് ശേഷം താക്കോലെടുത്ത് ഓഫീസ് റൂമിൽ നിന്ന് പണം കവരുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പോലീസ് സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
